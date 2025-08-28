Тысячи нарушений выявили в школах Свердловской области

В школах Свердловской области прокуратура зафиксировала около двух тысяч нарушений. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Михаил Калиберда.
«Мы выявили почти две тысячи нарушений, приняли более тысячи актов реагирования. Количество нарушений от года к году не снижается, к сожалению», — сказал Калиберда в ходе пресс-конференции ТАСС.
В числе основных проблем он назвал противоречия в локальных документах, нехватку учителей, ошибки при оснащении классов необходимым оборудованием. Особой проблемой в Екатеринбурге считается неравномерное распределение мест для учеников. Также прокуратура фиксирует случаи недоступности образования для детей-инвалидов — школы не всегда оборудованы для их полноценного обучения.
Что касается питания школьников, то нарушения выявлены в 75 учреждениях. Большинство из них связаны с неудовлетворительным состоянием пищеблоков и несоблюдением сроков годности продуктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!