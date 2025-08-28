28 августа 2025

Тысячи нарушений выявили в школах Свердловской области

Количество нарушений в школах не снижается
Количество нарушений в школах не снижается Фото:

В школах Свердловской области прокуратура зафиксировала около двух тысяч нарушений. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Михаил Калиберда.

«Мы выявили почти две тысячи нарушений, приняли более тысячи актов реагирования. Количество нарушений от года к году не снижается, к сожалению», — сказал Калиберда в ходе пресс-конференции ТАСС.

В числе основных проблем он назвал противоречия в локальных документах, нехватку учителей, ошибки при оснащении классов необходимым оборудованием. Особой проблемой в Екатеринбурге считается неравномерное распределение мест для учеников. Также прокуратура фиксирует случаи недоступности образования для детей-инвалидов — школы не всегда оборудованы для их полноценного обучения.

Что касается питания школьников, то нарушения выявлены в 75 учреждениях. Большинство из них связаны с неудовлетворительным состоянием пищеблоков и несоблюдением сроков годности продуктов.

