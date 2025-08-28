Паллиативные пациенты из Свердловской области пожаловались на питание

В Свердловской области пациенты с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) выразили недовольство качеством энтерального питания BioShake Standard, предоставляемого бесплатно по государственной программе. Несколько семей пациентов заявили URA.RU о том, что продукт не только не соответствует потребностям тяжелобольных, но и вызывает осложнения. Подробности — в материале URA.RU.
Основная претензия — качество смеси BioShake Standard
С 2025 года BioShake Standard стал основным продуктом, который выдается паллиативным пациентам в регионе по линии минздрава. Однако уже через несколько месяцев после введения новой схемы обеспечения поступили жалобы от пациентов и их родственников.
Как отмечает супруга одного из пациентов с БАС, смесь часто провоцирует обострение хронических заболеваний, таких как панкреатит и холецистит. Кроме того, пациенты, полностью зависящие от энтерального питания, по словам женщины, отмечают недостаточный баланс питательных веществ в составе данной смеси.
Трудности с заменой питания
Пациенты и их семьи подчеркивают, что использование BioShake Standard не всегда безопасно для людей с тяжелыми заболеваниями. По их мнению, смесь не подходит для длительного применения и может вызывать побочные эффекты, требующие медицинского вмешательства. В случае возникновения осложнений паллиативные службы могут предложить альтернативные продукты, например, смесь «Нутриен Элементаль», которая, по отзывам, лучше усваивается и подходит для тяжелых пациентов.
Однако, как отмечают родственники больных, получение альтернативного питания требует дополнительных усилий и времени. Не во всех районах области удается быстро заменить продукт. Процедура замены может занять несколько недель, что негативно сказывается на состоянии пациентов.
Как сообщил источник в медицинском сообществе, приобретение энтерального питания осуществляется посредством тендерных процедур. «Обычно победителем становится компания, предложившая наименьшую стоимость продукции. Такой принцип отрицательно сказывается на качестве поставляемых смесей. В ряде других российских регионов чаще применяются продукты „Нутриен Стандарт“ и „Нутриен Энергия“, которые больше подходят для длительного использования и реже вызывают нежелательные побочные реакции», — отметил он.
Позиция минздрава Свердловской области
В ведомстве URA.RU заявили, что в связи особенностями течения заболевания БАС — высокая потребность в энергии, питание этих пациентов должно быть высококалорийным. Такими характеристиками обладают полимерные сбалансированные питательные смеси. «В настоящее время для обеспечения паллиативных пациентов с БАС имеется продукт из данной группы — „Биошейк стандарт“, который закуплен министерством здравоохранения Свердловской области в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе», — подчеркнули там.
«При возникновении побочных эффектов от продукта „Биошейк стандарт“ имеется альтернативная смесь энтерального питания из группы олигомерных полуэлементных сбалансированных питательных смесей — „Нутриэн элементаль“. Данная смесь также является гиперкалорической и может использоваться у больных с БАС. Выдача продуктов лечебного питания осуществляется по заявке медицинской организации, к которой пациент прикреплен», — отметили в ведомстве.
Для обеспечения своевременной замены энтеральной смеси в случае возникновения побочных эффектов проводится консультация (телеконсультация) данного пациента врачом-нутрициологом организационно-методического центра паллиативной помощи взрослым. «За период с декабря 2024 года по август 2025 года зарегистрированы единичные устные обращения с жалобами на побочные явления от продукта „Биошейк стандарт“. Все пациенты проконсультированы, даны рекомендации по изменению схемы приема продукта, в ряде случаев рекомендована замена на продукт „Нутриэн элементаль“», — заявили в профильном министерстве.
