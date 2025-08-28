Площадь пожара 600 квадратных метров
В Екатеринбурге ранним утром 29 августа загорелся большой склад с готовой продукцией. Внутри находятся матрасы. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Окружная 3, горит склад с матрасами и готовой продукцией. Площадь 600 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
