28 августа 2025

В Екатеринбурге вспыхнул гигантский склад. Фото

В Екатеринбурге ранним утром 29 августа загорелся большой склад с готовой продукцией. Внутри находятся матрасы. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Окружная 3, горит склад с матрасами и готовой продукцией. Площадь 600 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

