28 августа 2025

В Екатеринбурге открылась новая выставка, посвященная истории ВДВ

Музей обновили в честь 95-летия ВДВ
В Екатеринбурге после модернизации открылся музей ВДВ «Крылатая гвардия». Теперь там располагаются артефакты прошлого, а также современные экспонаты, собранные на полях СВО. На открытии побывал сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.

«Это место, где ветераны и семьи смогут по-новому ощутить связь с историей десанта. Уверен, что коллекция музея и его экспозиция будут и дальше пополняться», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь в музее появились мультимедийное оборудование и интерактивные элементы. Также существенно переделали стиль подачи информации, чтобы дать возможность людям легче погрузиться в почти столетнюю историю ВДВ. 

