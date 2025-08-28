В Екатеринбурге открылась новая выставка, посвященная истории ВДВ

В Екатеринбурге после модернизации открылся музей ВДВ «Крылатая гвардия». Теперь там располагаются артефакты прошлого, а также современные экспонаты, собранные на полях СВО. На открытии побывал сенатор Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.
«Это место, где ветераны и семьи смогут по-новому ощутить связь с историей десанта. Уверен, что коллекция музея и его экспозиция будут и дальше пополняться», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Теперь в музее появились мультимедийное оборудование и интерактивные элементы. Также существенно переделали стиль подачи информации, чтобы дать возможность людям легче погрузиться в почти столетнюю историю ВДВ.
