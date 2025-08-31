Адвокат раскрыл, какой штраф грозит за оставленную в подъездах мебель

За хранение мебели на лестничных клетках предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Россияне могут поплатиться за оставленную в общих коридорах мебель
Россияне могут поплатиться за оставленную в общих коридорах мебель Фото:

Жителям многоквартирных домов напомнили о штрафах за хранение мебели и других предметов на лестничных клетках. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия. По его словам, за захламление общих коридоров и нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

«За захламление лестничной площадки (нарушение требований пожарной безопасности) предусмотрена административная ответственность ... , а также возможно взыскание причиненного в связи с захламлением лестничной площадки ущерба», — отметил Багатурия. Его слова передает "Абзац".

Для граждан предусмотрены меры ответственности в форме предупреждения либо административного штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей. Эксперт уточнил, что если договориться с соседями о ликвидации нарушающих проход предметов не получается, достаточно зафиксировать факт правонарушения на фотографии. Для дальнейших действий жителям рекомендуется направить фото в управляющую компанию, а также в надзорные ведомства — МЧС, Роспотребнадзор или в суд.

Ранее в России напомнили о возможности привлечения граждан к административной ответственности за нарушение санитарных требований в жилых помещениях. В частности, речь идет о случаях, когда грязные окна, двери или захламленные подъезды могут представлять угрозу для здоровья окружающих, передает "Царьград". Штраф в размере от 100 до 500 рублей может быть назначен лишь при наличии явных признаков антисанитарии: неприятного запаха, разлагающихся отходов, плесени, мусора, привлекающего грызунов и насекомых, а также при угрозе распространения инфекций.

