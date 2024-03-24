Жители ХМАО пожаловались на «Спортмастер» из-за камер над примерочными. Фото

25 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Жителей Нижневартовска возмутило расположение видеокамер в магазине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили, что камеры видеонаблюдения в одном из городских магазинов «Спортмастер» направлены на примерочные. Они возмутились и направили жалобу в торговую сеть. «Камера в „Спортмастере“ на Чапаева установлена так, что в ее обзор попадает то, что происходит в кабинке для примерки одежды. При этом саму камеру почти не видно из-за находящейся рядом яркой лампы», — сообщил вартовчанин в telegram-канале «N1·Первый Нижневартовский». В «Спортмастер» была направлена жалоба. Агентство обратилось в торговую сеть за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО обвинили в съемке видео в примерочных. во время переодевания в кабинке девушка увидела телефон с включенной камерой видеозаписи. Фото камер над примерочными в магазине «Спортмастер» в Нижневартовске telegram-канал «N1·Первый Нижневартовский» Фото: Камеры в «Спортмастере» в Нижневартовске telegram-канал «N1·Первый Нижневартовский» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили, что камеры видеонаблюдения в одном из городских магазинов «Спортмастер» направлены на примерочные. Они возмутились и направили жалобу в торговую сеть. «Камера в „Спортмастере“ на Чапаева установлена так, что в ее обзор попадает то, что происходит в кабинке для примерки одежды. При этом саму камеру почти не видно из-за находящейся рядом яркой лампы», — сообщил вартовчанин в telegram-канале «N1·Первый Нижневартовский». В «Спортмастер» была направлена жалоба. Агентство обратилось в торговую сеть за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО обвинили в съемке видео в примерочных. во время переодевания в кабинке девушка увидела телефон с включенной камерой видеозаписи.