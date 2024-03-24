24 марта 2024
23 марта 2024

Жители ХМАО пожаловались на «Спортмастер» из-за камер над примерочными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Магазин одежды. Курган, спортмастер
Жителей Нижневартовска возмутило расположение видеокамер в магазине Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили, что камеры видеонаблюдения в одном из городских магазинов «Спортмастер» направлены на примерочные. Они возмутились и направили жалобу в торговую сеть.

«Камера в „Спортмастере“ на Чапаева установлена так, что в ее обзор попадает то, что происходит в кабинке для примерки одежды. При этом саму камеру почти не видно из-за находящейся рядом яркой лампы», — сообщил вартовчанин в telegram-канале «N1·Первый Нижневартовский».

В «Спортмастер» была направлена жалоба. Агентство обратилось в торговую сеть за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО обвинили в съемке видео в примерочных. во время переодевания в кабинке девушка увидела телефон с включенной камерой видеозаписи.

Фото камер над примерочными в магазине «Спортмастер» в Нижневартовске
Фото камер над примерочными в магазине «Спортмастер» в Нижневартовске
Фото:
Камеры в «Спортмастере» в Нижневартовске
Камеры в «Спортмастере» в Нижневартовске
Фото:

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Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили, что камеры видеонаблюдения в одном из городских магазинов «Спортмастер» направлены на примерочные. Они возмутились и направили жалобу в торговую сеть. «Камера в „Спортмастере“ на Чапаева установлена так, что в ее обзор попадает то, что происходит в кабинке для примерки одежды. При этом саму камеру почти не видно из-за находящейся рядом яркой лампы», — сообщил вартовчанин в telegram-канале «N1·Первый Нижневартовский». В «Спортмастер» была направлена жалоба. Агентство обратилось в торговую сеть за комментарием. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что жителя ХМАО обвинили в съемке видео в примерочных. во время переодевания в кабинке девушка увидела телефон с включенной камерой видеозаписи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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