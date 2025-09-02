Свердловчанин, зарезавший сына из-за игры в «Танки», избежал тюрьмы

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда

Суд вынес приговор 53-летнему жителю Пышминского района (Свердловская область), который случайно зарезал 29-летнего сына-геймера, который хотел напасть на него. Суд счел, что отец превысил пределы самообороны, и приговорил к ограничению свободы, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Осужденному назначено наказание в виде одного года и двух месяцев ограничения свободы», — пояснили в инстанции. Ему запретили выезд за пределы Пышминского муниципального округа и менять жительство без согласия контролирующего органа, а также обязали ежемесячно отмечаться.

Суд учел агрессивное поведение сына в момент инцидента, реальность восприятия угрозы подсудимым и предыдущие случаи нападения. Осужденного освободили из-под стражи в зале суда.

Трагедия случилась в ночь на 15 мая. Сын сильно шумел, когда играл «Танки», за это получил замечание от отца. В ответ молодой человек ударил родителя. Глава семейства ушел осматривать побои на кухню, куда вскоре пришел и сын. В зеркало мужчина заметил подходившего к нему сына с ножом в руке. Мужчина схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лоб. Потерпевший скончался на месте.

