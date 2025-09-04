Екатеринбуржец уехал из дома на машине и таинственно пропал. Фото

Мужчина передвигался на микроавтобусе (архивное фото)
Мужчина передвигался на микроавтобусе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге объявили в розыск 64-летнего Яшара Амирбекова Гаджикули оглы, который 3 сентября уехал из дома на темно-синем Ford Transit и пропал. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе или районе», — следует из поста в соцсетях волонтеров.

Рост мужчины — 175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в серую кофту, синие джинсы и черные кроссовки.

Фото:

