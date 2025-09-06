В Госдуме ответили на волну мемов про мессенджер Max

Появление мемов о национальном мессенджере «МАХ» является нормальным явлением и формой народного творчества. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Само по себе появление национальной платформы — событие очень яркое и заметное для рунета. Это такой хороший, добрый народный фольклор. Потому что действительно очень много создается мемов, видео, высмеивают иногда качество и способы продвижения», — сказал Боярский в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что третьей и «самой неприятной» волной реакции являются попытки дискредитации мессенджера «подложными фактами», которые могут быть выгодны мошенникам.
Депутат подчеркнул, что слухи о технических уязвимостях платформы разоблачаются в интернете. Также Боярский призвал отличать народный юмор от целенаправленной дискредитации.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пока не признала мессенджер MAX полностью надежным с точки зрения защиты персональных данных. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
