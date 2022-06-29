Пермский ресторатор под следствием продал кафе новым владельцам

«Фобошная» открылась, но владельцы — новые Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский ресторатор Игорь Ботов, который вместе со вторым учредителем Артемом Зайцевым развивал кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды» и другие проекты и в отношении которого сейчас идет расследование уголовного дела из-за невыплаты зарплат сотрудникам, продал одно кафе новым владельцам. Открылась «Фобшная» по улице Революции, 22.

«Заведение работает под управлением новых владельцев. Этот гастропроект оказался единственным заведением, которое соучредителю и директору кафе Игорю Ботову удалось продать. Стоимость сделки и имена новых собственников не разглашаются», — сообщил Business Class.

В «Фобошной» подают прежнее меню, но стоимость блюд с момента закрытия выросла, как и во всех пермских заведениях общепита в целом. Получить комментарий от бывшего владельца URA.RU не удалось. Редакция готова предоставить ему слово.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи СУ СКР по Пермском краю возбудили уголовные дела в отношении Игоря Ботова и Артема Зайцева. Причиной стала длительная невыплата сотрудникам заведений заработной платы в общей сумме более 2,1 миллиона рублей. Сотрудники подавали коллективные заявления в прокуратуру. Артем Зайцев сейчас находится в СИЗО, но по другому поводу: его обвиняют в торговле персональными данными.