Песков признался, что его неоднократно атаковали мошенники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что неоднократно становился объектом телефонных атак мошенников, однако ни разу не стал их жертвой. Об этом он рассказал в интервью на полях Восточного экономического форума 9 сентября 2025 года.
«Звонили. Много лет уже звонят, много лет», — заявил Песков ТАСС. По его словам, пока никто из мошенников «не преуспел» в попытках ввести его в заблуждение.
Пресс-секретарь также добавил, что его родственники не раз оказывались в опасных ситуациях, связанных с действиями телефонных мошенников. В некоторых случаях, как указал Песков, им удалось избежать обмана буквально чудом — своевременное предупреждение помогло предотвратить негативные последствия. Он подчеркнул, что подобные ситуации действительно имели место и могли закончиться серьезными последствиями для близких.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие недели не планирует брать отпуск, несмотря на то, что 7 октября он отмечает день рождения. Так представитель Кремля ранее прокомментировал возможный краткосрочный отдых президента, связанный с его личным праздником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.