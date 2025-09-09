Песков признался, что его неоднократно атаковали мошенники

Песков рассказал, что ему удавалось избегать опасности от мошенников
Песков рассказал, что ему удавалось избегать опасности от мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что неоднократно становился объектом телефонных атак мошенников, однако ни разу не стал их жертвой. Об этом он рассказал в интервью на полях Восточного экономического форума 9 сентября 2025 года.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет», — заявил Песков ТАСС. По его словам, пока никто из мошенников «не преуспел» в попытках ввести его в заблуждение.

Пресс-секретарь также добавил, что его родственники не раз оказывались в опасных ситуациях, связанных с действиями телефонных мошенников. В некоторых случаях, как указал Песков, им удалось избежать обмана буквально чудом — своевременное предупреждение помогло предотвратить негативные последствия. Он подчеркнул, что подобные ситуации действительно имели место и могли закончиться серьезными последствиями для близких.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие недели не планирует брать отпуск, несмотря на то, что 7 октября он отмечает день рождения. Так представитель Кремля ранее прокомментировал возможный краткосрочный отдых президента, связанный с его личным праздником.

