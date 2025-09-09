NI: Британия предоставила Украине кредиты из конфискованных российских активов

Суммарно Украина получила более 3 миллиардов долларов
Великобритания предоставила Украине кредит на сумму 3 миллиарда долларов через Фонд ускорения поступления доходов, используя проценты от конфискованных российских активов. Об этом сообщает издание The National Interest.

«В течение последних 50 дней Великобритания предоставила Украине оружия и боеприпасов на сумму более 1,3 миллиарда долларов, используя доходы от замороженных российских активов», — сообщает издание. Всего было переведено более двух миллиардов фунтов стерлингов.

В материале уточняется, что кредитные средства будут использованы для стабилизации экономики Украины и пополнения государственного бюджета. Помимо финансовой поддержки, Лондон продолжает оказывать Киеву гуманитарную помощь и консультативную поддержку в сфере безопасности.

Ранее, начиная с июля 2025 года, Великобритания уже передала Украине около 60 тысяч снарядов и ракет, почти пять миллионов патронов, а также транспортные средства, инженерную технику, комплексы радиоэлектронной борьбы и дроны. Объем военной помощи за этот период составил более 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, финансовая поддержка через кредит дополнила масштабные поставки вооружения и техники, осуществленные за последние полтора месяца.

