Спикер свердловского заксобрания спасает российских школьников, проваливших ОГЭ

Опыт Свердловской области в профессиональном обучении школьников, проваливших ОГЭ, масштабируют на всю Россию. Госдума направила в регионы РФ соответствующие поправки. Об этом сообщила председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
«Мы в Свердловской области приняли закон о поддержке таких детей. Они получают возможность поступления на одну из рабочих специальностей из утвержденного перечня и параллельно готовятся к сдаче ЕГЭ. Спасибо федеральным законодателям, что они поддержали нашу инициативу. Мы ожидаем, что уже в ходе осенней сессии Госдума обсудит соответствующие поправки в закон „Об образовании“», — рассказала Бабушкина.
Она надеется, что действовать этот закон начнет с 1 января 2026 года. В Свердловской области законопроект работает с 2024-го. Для подготовки инициативы на федеральном уровне в свердловское заксобрание выезжали члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов под руководством Ярослава Нилова. Еще раньше с той же целью посещала парламент региона первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Сейчас сформирован перечень из программ профподготовки для обучения 765 свердловских ребят в 2025 году на площадках наших колледжей и техникумов. В октябре планируется его увеличение с учетом числа несдавших ОГЭ во вторую волну.
