Путин продлил действие контрсанкций до 2027 года

Президент России Владимир Путин продлил действие ограничительных мер на ввоз и вывоз ряда товаров и сырья из России до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 8 марта 2022 года № 100 „О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности“ <...> изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова „до 31 декабря 2025 года“ словами „до 31 декабря 2027 года“», — говорится в документе. Решение связано с необходимостью защиты экономических интересов страны в условиях действия антироссийских санкций.
В перечень попавших под ограничения товаров входят технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, а также сельскохозяйственная техника. Перечень утвержден правительством и может корректироваться по мере необходимости. Под ограничения попадают операции с юридическими лицами из списка «недружественных стран», который был сформирован весной 2022 года. В него входят 49 государств, включая США, страны — члены Евросоюза, Канаду, Японию и Великобританию. Эти страны ранее осудили действия России на Украине и ввели собственные санкции против российских компаний и физических лиц.
Первоначально ограничительные меры были введены указом президента в марте 2022 года сроком до конца 2023-го. Позже их продлили до конца 2025 года. Теперь действие запрета увеличено еще на два года, до конца 2027 года. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что считает западные санкции незаконными, а принимаемые ответные меры — необходимыми для обеспечения национальной безопасности.
