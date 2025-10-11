Отцам-студентам хотят ввести стипендию

Молодые отцы, получающие образование в вузах и колледжах, могут начать получать специальную стипендию в размере прожиточного минимума. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
«Предлагаю рассмотреть возможность установления на федеральном уровне специальной стипендии для отцов, получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование по очной форме обучения, в случае рождения у них ребенка. Размер такой стипендии предлагается установить в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), действующего на момент назначения выплаты», — сказано в документе, передает информацию РИА Новости.
Согласно предложению, ежемесячную выплату в размере одного МРОТ смогут получать отцы, обучающиеся по очной форме в учреждениях высшего или среднего специального образования. Выплаты предлагается производить в течение всего периода обучения, но не менее чем до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Как отметил Чернышов, реализация этой инициативы позволит создать условия для совмещения отцовства и получения образования. Молодые отцы будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в воспитании ребенка.
Размер стипендии будет ежегодно индексироваться вместе с федеральным МРОТ. По мнению автора инициативы, эта мера будет способствовать укреплению института семьи и соответствует целям государственной демографической политики.
Ранее в Госдуме уже предлагались меры поддержки студентов с детьми: глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступала с инициативой начислять молодым родителям дополнительные баллы при назначении повышенной академической стипендии. Кроме того, обсуждались предложения по расширению льготной ипотеки и увеличению выплат для молодых семей.
