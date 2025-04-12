12 апреля 2025

Пермяки сдали на переработку более 40 тонн автомобильных шин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков призывают утилизировать старые автопокрышки
Пермяков призывают утилизировать старые автопокрышки Фото:

Более 40 тонн автомобильных покрышек отправили на переработку пермяки за первые дни работы нового экологического проекта «ПРОшина». Об этом сообщает Пермский региональный оператор ТКО с своей соцсети «Вконтакте». 

«С 1 апреля, когда региональный оператор ТКО запустил проект по утилизации изношенных автомобильных шин для населения, около тысячи автолюбителей уже приняли в нем участие. За это время на переработку сдали более 40 тонн старых покрышек», — говорится в сообщении. 

В Перми открыто пять специализированных пунктов приема, где можно бесплатно сдать шины от легковых и грузовых автомобилей радиусом до 22,5 дюймов, в том числе поврежденные. Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности и разлагаются более 100 лет, выделяя вредные вещества. Их запрещено сжигать, выбрасывать в водоемы или использовать в благоустройстве.

При этом старые шины — ценное вторсырье, из которого после переработки производят различные материалы. Контейнеры для сбора установлены во всех районах города:

  • ул. Монастырская, 161 (Дзержинский район)
  • ул. Свиязева, 33 (Индустриальный район)
  • ул. Магистральная, 88 (Кировский район)
  • ул. Индустриализации, 14 (Мотовилихинский район)
  • ул. Клары Цеткин, 3 (Свердловский район)

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Более 40 тонн автомобильных покрышек отправили на переработку пермяки за первые дни работы нового экологического проекта «ПРОшина». Об этом сообщает Пермский региональный оператор ТКО с своей соцсети «Вконтакте».  «С 1 апреля, когда региональный оператор ТКО запустил проект по утилизации изношенных автомобильных шин для населения, около тысячи автолюбителей уже приняли в нем участие. За это время на переработку сдали более 40 тонн старых покрышек», — говорится в сообщении.  В Перми открыто пять специализированных пунктов приема, где можно бесплатно сдать шины от легковых и грузовых автомобилей радиусом до 22,5 дюймов, в том числе поврежденные. Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности и разлагаются более 100 лет, выделяя вредные вещества. Их запрещено сжигать, выбрасывать в водоемы или использовать в благоустройстве. При этом старые шины — ценное вторсырье, из которого после переработки производят различные материалы. Контейнеры для сбора установлены во всех районах города:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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