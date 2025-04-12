Пермяки сдали на переработку более 40 тонн автомобильных шин

Более 40 тонн автомобильных покрышек отправили на переработку пермяки за первые дни работы нового экологического проекта «ПРОшина». Об этом сообщает Пермский региональный оператор ТКО с своей соцсети «Вконтакте».
«С 1 апреля, когда региональный оператор ТКО запустил проект по утилизации изношенных автомобильных шин для населения, около тысячи автолюбителей уже приняли в нем участие. За это время на переработку сдали более 40 тонн старых покрышек», — говорится в сообщении.
В Перми открыто пять специализированных пунктов приема, где можно бесплатно сдать шины от легковых и грузовых автомобилей радиусом до 22,5 дюймов, в том числе поврежденные. Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности и разлагаются более 100 лет, выделяя вредные вещества. Их запрещено сжигать, выбрасывать в водоемы или использовать в благоустройстве.
При этом старые шины — ценное вторсырье, из которого после переработки производят различные материалы. Контейнеры для сбора установлены во всех районах города:
- ул. Монастырская, 161 (Дзержинский район)
- ул. Свиязева, 33 (Индустриальный район)
- ул. Магистральная, 88 (Кировский район)
- ул. Индустриализации, 14 (Мотовилихинский район)
- ул. Клары Цеткин, 3 (Свердловский район)
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!