МЧС: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

В Воронежской области жителей предупредили об угрозе атаки беспилотников
В Воронежской области жителей предупредили об угрозе атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — говорится в telegram-канале ведомства. В МЧС попросили жителей региона укрыться в помещении без окон и некоторое время не выходить на улицу до отмены угрозы. В случае обнаружение обломков БПЛА необходимо об этом сообщить по номеру 112 и сразу покинуть территорию. 

Ранее в Краснодарском крае, Татарстане и Пензенской области был объявлен режим «Ракетной опасности». Жителей призвали избегать открытых пространств и соблюдать осторожность. В Пензенской области также ограничили работу мобильного интернета для повышения безопасности.

