Минпромторг: маркировка чая, кофе, какао уменьшит число фальсификата

Введение маркировки для чая, кофе и какао снизит долю нелегального оборота товаров в России с нынешних 13% и обеспечит бюджету страны дополнительные поступления свыше 19 млрд рублей. Об этом сообщают в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой перенести сроки обязательной маркировки продукции (Минпромторг).
«Маркировка чая, кофе и какао позволит сократить нелегальный оборот, который сегодня составляет 13%, и привнести в бюджет РФ более 19 млрд рублей», — сказано в письме ассоциации в Минпромторг. Отмечается, что влияние на конечную цену для потребителей составит всего 0,24% за шесть лет.
В письме также уточнили, что для бизнеса продолжают организовывать бесплатные образовательные мероприятия, чтобы обеспечить плавный переход к новым правилам. Участники рынка сохраняют возможность планомерной подготовки к введению обязательной маркировки.
Ранее ассоциация «Росчайкофе» уже обращалась в Минпромторг с просьбой перенести сроки обязательной маркировки, опасаясь сбоев в поставках и роста себестоимости продукции из-за неготовности отрасли к новым требованиям. По данным ассоциации, новые требования могут привести к сбоям в поставках чая и кофе уже в 2026 году из-за неготовности отрасли к нововведениям.
