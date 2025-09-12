Минпромторг: маркировка чая, кофе, какао уменьшит число фальсификата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маркировка обеспечит бюджету страны поступления свыше 19 млрд рублей
Маркировка обеспечит бюджету страны поступления свыше 19 млрд рублей Фото:

Введение маркировки для чая, кофе и какао снизит долю нелегального оборота товаров в России с нынешних 13% и обеспечит бюджету страны дополнительные поступления свыше 19 млрд рублей. Об этом сообщают в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой перенести сроки обязательной маркировки продукции (Минпромторг).

«Маркировка чая, кофе и какао позволит сократить нелегальный оборот, который сегодня составляет 13%, и привнести в бюджет РФ более 19 млрд рублей», — сказано в письме ассоциации в Минпромторг. Отмечается, что влияние на конечную цену для потребителей составит всего 0,24% за шесть лет.

В письме также уточнили, что для бизнеса продолжают организовывать бесплатные образовательные мероприятия, чтобы обеспечить плавный переход к новым правилам. Участники рынка сохраняют возможность планомерной подготовки к введению обязательной маркировки.

Ранее ассоциация «Росчайкофе» уже обращалась в Минпромторг с просьбой перенести сроки обязательной маркировки, опасаясь сбоев в поставках и роста себестоимости продукции из-за неготовности отрасли к новым требованиям. По данным ассоциации, новые требования могут привести к сбоям в поставках чая и кофе уже в 2026 году из-за неготовности отрасли к нововведениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введение маркировки для чая, кофе и какао снизит долю нелегального оборота товаров в России с нынешних 13% и обеспечит бюджету страны дополнительные поступления свыше 19 млрд рублей. Об этом сообщают в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой перенести сроки обязательной маркировки продукции (Минпромторг). «Маркировка чая, кофе и какао позволит сократить нелегальный оборот, который сегодня составляет 13%, и привнести в бюджет РФ более 19 млрд рублей», — сказано в письме ассоциации в Минпромторг. Отмечается, что влияние на конечную цену для потребителей составит всего 0,24% за шесть лет. В письме также уточнили, что для бизнеса продолжают организовывать бесплатные образовательные мероприятия, чтобы обеспечить плавный переход к новым правилам. Участники рынка сохраняют возможность планомерной подготовки к введению обязательной маркировки. Ранее ассоциация «Росчайкофе» уже обращалась в Минпромторг с просьбой перенести сроки обязательной маркировки, опасаясь сбоев в поставках и роста себестоимости продукции из-за неготовности отрасли к новым требованиям. По данным ассоциации, новые требования могут привести к сбоям в поставках чая и кофе уже в 2026 году из-за неготовности отрасли к нововведениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...