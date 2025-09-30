В Екатеринбурге на улице Белореченская, 23 водитель легковушки сбил ребенка. На месте аварии также присутствуют подростки, друзья пострадавшего. Об этом сообщают очевидцы ДТП.
«Сбили ребенка. Работают две скорых (одна детская реанимация). Также стоят два экипажа ГАИ», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Там пояснили, что сотрудники работают на месте ДТП, они устанавливают все обстоятельства.
Обновлено в 22:58
«Водитель автомобиля Mazda СХ-5, двигаясь по улице Белореченская, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал четырехлетний мальчик, который с различными травмами был доставлен в больницу. По предварительным данным, в момент ДТП ребенок находился без сопровождения взрослых», — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
