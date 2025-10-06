Тысячи домов остались без света из-за снегопада в российском регионе

В Иркутской области более 4,8 тысячи домов остались без света из-за снегопада
Более 4,8 тысячи жилых домов оказались без электричества из-за сильного снегопада в Иркутской области. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, отключения затронули дома в Правобережном округе Иркутска и Иркутском районе.

«В Иркутском районе обесточены восемь населенных пунктов и девять СНТ, всего — 2 156 домов, в которых живут 8 404 человека. <...> Аварийное отключение электроснабжения зафиксировали в Правобережном округе Иркутска. Без света: 2 723 частных жилых дома», — написал глава области в своем telegram-канале.

Также энергетики информируют о локальных отключениях в Шелехове и Шелеховском районе. Восстанавливать электроснабжение будут поэтапно, после улучшения погоды и осмотра линий электропередач и оборудования специалистами, отметил Кобзев.

Губернатор добавил, что на трассе Р-258 «Байкал» введены временные ограничения для движения большегрузов и автобусов с целью оперативной обработки полотна. Они действуют на участке трассы с 45-го по 100-й км. На месте работают три комбинированные дорожные машины, которые проводят противогололедную обработку.

По сведениям ГУ МЧС по Иркутской области, в ночь с 5 на 6 октября погодные условия в регионе резко ухудшились. Наблюдаются порывы ветра до 25 метров в секунду, метель, мокрый снег и образование снежного наката.

