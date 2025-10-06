Могут ли уволить за просмотр социальных сетей на рабочем месте

Юрист Хаминский: за скроллинг социальных сетей могут уволить
Работник может быть уволен за просмотр социальных сетей на рабочем месте. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора», — заявил Хаминский. Его слова приводит RT.

В случае, если в договоре прописано, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей, то скроллинг соцсетей будет считаться дисциплинарным проступком. Также Хаминский отметил, что в случае нескольких проступков, работник может быть оштрафован или вовсе уволен, но к последнему прибегают в крайнем случае.

Ранее эксперт в области трудового права и охраны труда, Рината Шайдуллина сообщила о возможных штрафах для работодателя, если не будет обеспечено повышение заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом сообщал «Ридус».

