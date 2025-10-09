Челябинский СК намерен отправить в СИЗО директора Парка Гагарина Нургазинова

Следствие намерено просить об отправке в СИЗО директора ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске Жазита Нургазинова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Центральным районным судом города Челябинска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Избрание меры пресечения должно состояться 10 октября. О времени будет сообщено дополнительно.
Сотрудники ФСБ и СК пришли за Нургазиновым утром 9 октября. Судя по оперативной съемке, живет директор в роскошной квартире. По данным URA.RU площадь жилья составляет 170 квадратных метров. При обыске у Нургазинова изъяли крупную сумму наличных.
Директора парка обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период с января 2023 года по июнь 2024 года он заключил контракт с ООО «Отдых» на поставку аттракционов. Сумма контракта превысила 86 млн рублей. Деньги Нургазинов взял из выделенной ранее субсидии в размере 400 млн рублей.
При этом директору парка, как считают следователи, было известно, что закупать аттракционы не было необходимости — позднее их должны были снести. Но он все равно подписал контракт и потратил бюджет.
