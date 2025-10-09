Жители аварийного барака в Кыштыме ждут расселения восемь лет

Жители аварийного барака в Кыштыме Челябинской области потребовали расселить их дом. Они заявили, что ждут новые квартиры с 2017 года. В пресс-службе администрации города рассказали URA.RU, что земля под строительство новых домов уже подготовлена, однако сроки их возведения пока неизвестны.
«Наш дом по Вайнера 8а признан ветхоаварийным в 2017 году, с 2024 года нас обещали расселить, выделяли деньги, но квартиры не дали. В 2015 году то же самое, администрация сама не знает, когда нас расселят», — рассказали жители аварийного дома в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Жители уточнили, что их дом давно покрылся трещинами, на стенах плесень, трубы постоянно латают, а полы норовят обрушиться. В пресс-службе горадминистрации URA.RU пояснили, что дом действительно был признан ветхоаварийным 24 апреля 2017 года и подлежащим сносу. Все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, расселены в ходе реализации предыдущей программы.
«На основании постановления Правительства Челябинской области утверждена новая областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в которую включен этот дом. Ранее в 2023 и 2024 годах администрация Кыштыма направляла заявки на выделение денег на расселение аварийного жилищного фонда», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Расселение этого дома планируется в 2026 году, точные даты станут известны после утверждения региональным минстроем заявки на выделение субсидии Кыштыму и от выделенного объема финансирования из областного бюджета на соответствующий год. Как только эта информация появится, мэрия сразу уведомит собственников жилья. Также в администрации уточнили, что со своей стороны уже подготовили и оформили земельные участки для предстоящего строительства.
Кроме того, у жителей ветхоаварийного дома есть возможность обратиться в жилищный отдел администрации Кыштымского городского округа с просьбой о предоставлении временного жилья из так называемого маневренного жилого фонда. К этому моменту таких заявлений от автора сообщения не поступало.
