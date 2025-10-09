Жители аварийного барака в Кыштыме ждут расселения восемь лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом был признан аварийным еще в 2017 году (архивное фото)
Дом был признан аварийным еще в 2017 году (архивное фото) Фото:

Жители аварийного барака в Кыштыме Челябинской области потребовали расселить их дом. Они заявили, что ждут новые квартиры с 2017 года. В пресс-службе администрации города рассказали URA.RU, что земля под строительство новых домов уже подготовлена, однако сроки их возведения пока неизвестны.

«Наш дом по Вайнера 8а признан ветхоаварийным в 2017 году, с 2024 года нас обещали расселить, выделяли деньги, но квартиры не дали. В 2015 году то же самое, администрация сама не знает, когда нас расселят», — рассказали жители аварийного дома в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Жители уточнили, что их дом давно покрылся трещинами, на стенах плесень, трубы постоянно латают, а полы норовят обрушиться. В пресс-службе горадминистрации URA.RU пояснили, что дом действительно был признан ветхоаварийным 24 апреля 2017 года и подлежащим сносу. Все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, расселены в ходе реализации предыдущей программы.

«На основании постановления Правительства Челябинской области утверждена новая областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в которую включен этот дом. Ранее в 2023 и 2024 годах администрация Кыштыма направляла заявки на выделение денег на расселение аварийного жилищного фонда», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Расселение этого дома планируется в 2026 году, точные даты станут известны после утверждения региональным минстроем заявки на выделение субсидии Кыштыму и от выделенного объема финансирования из областного бюджета на соответствующий год. Как только эта информация появится, мэрия сразу уведомит собственников жилья. Также в администрации уточнили, что со своей стороны уже подготовили и оформили земельные участки для предстоящего строительства.

Кроме того, у жителей ветхоаварийного дома есть возможность обратиться в жилищный отдел администрации Кыштымского городского округа с просьбой о предоставлении временного жилья из так называемого маневренного жилого фонда. К этому моменту таких заявлений от автора сообщения не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители аварийного барака в Кыштыме Челябинской области потребовали расселить их дом. Они заявили, что ждут новые квартиры с 2017 года. В пресс-службе администрации города рассказали URA.RU, что земля под строительство новых домов уже подготовлена, однако сроки их возведения пока неизвестны. «Наш дом по Вайнера 8а признан ветхоаварийным в 2017 году, с 2024 года нас обещали расселить, выделяли деньги, но квартиры не дали. В 2015 году то же самое, администрация сама не знает, когда нас расселят», — рассказали жители аварийного дома в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Жители уточнили, что их дом давно покрылся трещинами, на стенах плесень, трубы постоянно латают, а полы норовят обрушиться. В пресс-службе горадминистрации URA.RU пояснили, что дом действительно был признан ветхоаварийным 24 апреля 2017 года и подлежащим сносу. Все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, расселены в ходе реализации предыдущей программы. «На основании постановления Правительства Челябинской области утверждена новая областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в которую включен этот дом. Ранее в 2023 и 2024 годах администрация Кыштыма направляла заявки на выделение денег на расселение аварийного жилищного фонда», — уточнили в пресс-службе мэрии. Расселение этого дома планируется в 2026 году, точные даты станут известны после утверждения региональным минстроем заявки на выделение субсидии Кыштыму и от выделенного объема финансирования из областного бюджета на соответствующий год. Как только эта информация появится, мэрия сразу уведомит собственников жилья. Также в администрации уточнили, что со своей стороны уже подготовили и оформили земельные участки для предстоящего строительства. Кроме того, у жителей ветхоаварийного дома есть возможность обратиться в жилищный отдел администрации Кыштымского городского округа с просьбой о предоставлении временного жилья из так называемого маневренного жилого фонда. К этому моменту таких заявлений от автора сообщения не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...