С Челябинского меткомбината взыскивают 273 миллиона рублей

С Челябинского металлургического комбината (ЧМК) компания «Эталон-Прибор» через суд взыскивает 273,78 млн рублей. Как следует из судебной документации, долг сформировался из стоимости оборудования и запчастей.
«Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления ЗАО „Эталон-Прибор“ к ПАО „ЧМК“. Взыскивает 273,78 млн рублей», — отмечено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).
В августе 2024 года стороны заключили договор подряда на строительство объекта. Кроме основного долга по договору, истец теперь взыскивает расходы на госпошлину в размере 1,8 млн рублей.
Другие подробности по делу пока отсутствуют. Предварительное судебное заседание состоится в сентябре.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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