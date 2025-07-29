С Челябинского меткомбината взыскивают 273 миллиона рублей

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С ЧМК взыскивают в суде долг по договору строительства
С ЧМК взыскивают в суде долг по договору строительства Фото:

С Челябинского металлургического комбината (ЧМК) компания «Эталон-Прибор» через суд взыскивает 273,78 млн рублей. Как следует из судебной документации, долг сформировался из стоимости оборудования и запчастей.

«Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления ЗАО „Эталон-Прибор“ к ПАО „ЧМК“. Взыскивает 273,78 млн рублей», — отмечено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

В августе 2024 года стороны заключили договор подряда на строительство объекта. Кроме основного долга по договору, истец теперь взыскивает расходы на госпошлину в размере 1,8 млн рублей.

Другие подробности по делу пока отсутствуют. Предварительное судебное заседание состоится в сентябре.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.

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С Челябинского металлургического комбината (ЧМК) компания «Эталон-Прибор» через суд взыскивает 273,78 млн рублей. Как следует из судебной документации, долг сформировался из стоимости оборудования и запчастей. «Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел вопрос о принятии к производству заявления ЗАО „Эталон-Прибор“ к ПАО „ЧМК“. Взыскивает 273,78 млн рублей», — отмечено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU). В августе 2024 года стороны заключили договор подряда на строительство объекта. Кроме основного долга по договору, истец теперь взыскивает расходы на госпошлину в размере 1,8 млн рублей. Другие подробности по делу пока отсутствуют. Предварительное судебное заседание состоится в сентябре. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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