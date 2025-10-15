15 октября 2025

Соседов не смолчал о номинации Валерии на главную музыкальную премию мира

Соседов: номинация Валерии на премию «Грэмми» повод для национальной гордости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соседов назвал номинацию Валерии значимым культурным достижением для России
Соседов назвал номинацию Валерии значимым культурным достижением для России Фото:

Номинация певицы Валерии на престижную музыкальную премию «Грэмми» может стать значимым культурным достижением для России. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Я безумно рад за нее и надеюсь, что „Грэмми“ все же достанется ей», — приводит слова Соседова «Постньюс». Он подчеркнул, что Валерия как никто другой заслуживает этой награды.

Критик добавил, что попадание Валерии в шорт-лист «Грэмми» — это не только личное достижение певицы, но и повод для национальной гордости. По его мнению, такой шаг со стороны американских организаторов свидетельствует о росте интереса к российской культуре на международной арене. Соседов также отметил, что если Валерия получит награду, это станет важным сигналом для отечественных исполнителей, подтверждающим возможность признания их творчества за рубежом.

Ранее Валерия с песней «Исцелю» вошла в список номинантов на премию «Грэмми» сразу в трех категориях благодаря сотрудничеству с саунд-продюсером Энди Платоном. Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин отмечал, что это первая российская поп-композиция на русском языке, прошедшая отбор на «Грэмми», и подчеркивал важность достижения для всей команды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Номинация певицы Валерии на престижную музыкальную премию «Грэмми» может стать значимым культурным достижением для России. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов. «Я безумно рад за нее и надеюсь, что „Грэмми“ все же достанется ей», — приводит слова Соседова «Постньюс». Он подчеркнул, что Валерия как никто другой заслуживает этой награды. Критик добавил, что попадание Валерии в шорт-лист «Грэмми» — это не только личное достижение певицы, но и повод для национальной гордости. По его мнению, такой шаг со стороны американских организаторов свидетельствует о росте интереса к российской культуре на международной арене. Соседов также отметил, что если Валерия получит награду, это станет важным сигналом для отечественных исполнителей, подтверждающим возможность признания их творчества за рубежом. Ранее Валерия с песней «Исцелю» вошла в список номинантов на премию «Грэмми» сразу в трех категориях благодаря сотрудничеству с саунд-продюсером Энди Платоном. Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин отмечал, что это первая российская поп-композиция на русском языке, прошедшая отбор на «Грэмми», и подчеркивал важность достижения для всей команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...