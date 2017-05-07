12:01 07 мая 2017 0

Урал произвел около половины всего вооружения СССР в годы войны Фото: Wikimedia Commons

Выражение «Урал — опорный край державы» появилось далеко не сразу. Признание всей страны регион заслужил за трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны. Привычные уральцам атрибуты — танки, заводы и даже неудобная городская планировка — все это следствие военных изменений, но не все. Что изменилось на Урале из-за войны — в материале «URA.RU».

На Урале открылись церкви и мечети

До начала Великой Отечественной войны советское правительство проводило жесткую политику по отношению к верующим. Работающие православные храмы можно было пересчитать по пальцам. В Свердловской области осталась всего одна мечеть. Однако во время стало понятно, что людям нужна религия. В 1944—1945 годы на Урале возобновили службу 88 православных церквей и 17 культовых учреждений других конфессий. В благодарность и мусульмане, и православные устроили масштабный сбор денег, еды и вещей для солдат. Один только священник Шубинского прихода Кунгурского района Молотовской области (нынешний Пермский край) А. А. Троицкий внес 80 тысяч рублей в фонд обороны и еще 100 тысяч рублей на строительство военной техники.

Оружие для советских солдат делали на Урале Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Образовались новые области

В 1941 году Урал состоял из Свердловской, Челябинской, Молотовской (Пермский край), и Чкаловской областей (ныне Оренбургская). Плюс, к региону относились две автономные республики: Башкирия и Удмуртия. В 1943 году была образована Курганская область, состоявшая из 32 районов, переданных от Челябинской области. По мнению историков, к реформе привели два фактора.

Во-первых, основным профилем Южного Урала была промышленность, Зауралье же было сельскохозяйственным регионом. Столь большой и разнородной единицей было неудобно управлять. Второй фактор: в 1942—1943 годы случился неурожай. Чтобы не подставляться под гнев начальства в условиях войны, руководители региона решили снять с себя ответственность с расчетом, что руководство молодой области серьезно карать не станут. Расчет оказался верен.

В 1944 году появилась Тюменская область, которая, правда, относилась к Сибири.

Были заложены градостроительные проблемы

В годы войны на Урал было эвакуировано свыше 700 предприятий. Процесс развертывания производства проходил в огромной спешке. Ради заводов наскоро строились целые районы, например, Химмаш в Екатеринбурге. Под цеха отводилось любое свободное пространство в городах, куда можно было бы в сжатые сроки провести коммуникации. Об удобстве инфраструктуры для будущих горожан не задумывался никто.

Практически все винтовки создавались на Урале Фото: Википедия

Появились новые заводы, а старые радикально сменили профиль

Война заставила перейти уральскую промышленность на военные рельсы. Три уральских завода (Уралмаш, ЧТЗ и Уралвагонзавод, ранее не входившие в ВПК) были усилены оборудованием и мастерами кировских, ленинградских и харьковских предприятий и стали мощнейшими центрами по производству военной техники. Также именно Урал стал родоначальником практически всей самоходной артиллерии в Союзе. Уфимский и Молотовский моторостроительные заводы наладили производство моторов для истребителей. Кушвинский, Новотагильский, Серовский и Магнитогорский комбинат научились делать элитную сталь. Первоуральский новотрубный завод выпустил половину всех труб в стране за годы войны, а Ижмаш стал фактически единственным производителем винтовок в СССР.

Уральцы побили всевозможные рекорды в производстве

Трудовые подвиги уральцев можно перечислять бесконечно — так велико их количество. Первый созданный на Урале танк Т-34 был собран всего за 55 дней с момента прибытия станков. Рабочие Уралмаша сократили время обработки танковых корпусов в 12 раз, с 48 часов до 4-х. Магнитогорские металлурги научились плавке броневой стали в мартеновской печи и наладили прокат броневого листа на обычном блюминге (станок для обжима стали), что считалось попросту невозможным.

Уральские танки обеспечили победу в войне Фото: Wikimedia Commons

Урал установил тесные связи со столицами

На Урал было эвакуировано свыше 1,4 миллиона человек. Фактически, каждый 10-й человек был приезжим. Многие из беженцев были образованными людьми из Москвы и Ленинграда. Помимо умнейших инженеров и рабочих, трудившихся на заводах, в уральские города был перевезен научный и культурный цвет страны. Так, в Свердловске разместилась Академия наук СССР. В Челябинск, Оренбург, Курган переехали десятки советских вузов. Урал принял 25 театров, среди которых: Малый театр, МХАТ, Ленинградский театр оперы и балета, Московский театр Сатиры. На Урале хранилась значительная часть коллекции Эрмитажа.

После окончания войны большинство звезд науки и искусства покинула регион. Однако за годы войны лучшие умы страны успели воспитать немало талантливых учеников, с которыми держали связь.

На Урале появились первые гости из Ближнего зарубежья

Заводы и стройки региона испытывали нехватку рабочих рук. Поэтому власти перевезли несколько десятков тысяч негодных к строевой службе жителей Средней Азии для работы на Урале. Почти 13 тысяч мигрантов помогали ковать победу в Пермском крае, 35 тысяч в Челябинской области, еще 27 тысяч в Свердловской. В 1944 году эту армию пополнило почти 88 тысяч крымских татар, переселенных по решению Государственного комитета обороны.

Тело Ильича побывало в Тюмени Фото: Wikimedia Commons

Урал потерял сельское хозяйство, но приобрел огороды

Часть мужчин из деревень ушла на фронт, другие были призваны на заводы. Тяжелая работа в колхозах легла на плечи женщин, детей и стариков. В результате посевные площади сократились на 33% в сравнении с довоенным временем, уменьшилось поголовье скота. В два раза упала урожайность зерновых. Гораздо меньше стала использоваться сельскохозяйственная техника, которую некому было чинить и некому управлять. Поэтому земля обрабатывалась вручную. Из-за плохого урожая рабочие недоедали, сотни людей погибли от дистрофии. Чтобы справиться с этим, уральцы в городах и селах стали создавать огороды, которые и спасли тысячи людей от голодной смерти.

Урал приютил Ленина

В 1941 году из Москвы была эвакуирована мумия Ленина. Тело вождя, забальзамированное особым образом, эвакуировали на особом поезде и перевезли в Тюмень. Четыре года мумия пролежала в здании техникума в центре города. Несмотря на различные инциденты (например, Ленин начал плесневеть, и только героические усилия смотрителя-биохимика спасли его), вождь мирового пролетариата благополучно пережил эвакуацию и в апреле 1945 года вернулся в Москву.

Редакция «URA.RU» благодарит кандидата исторических наук, доцента кафедры Истории России УрФУ Юрия Величко и доктора исторических наук, Заведующего сектором экономической истории института истории и археологии УрО РАН, профессора Геннадия Корнилова за помощь при подготовке материала.