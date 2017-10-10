17:39 10 октября 2017 1

Автор поста с цитатой из Носова чувствует себя новым Русланом Соколовским Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Краснодаре администратору группы «ВКонтакте» может грозить уголовное преследование из-за публикации отрывка книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Михаила Малахова, модерирующего паблик «Радикальные мечтатели», пригласили в прокуратуру. Позвонивший молодому человеку следователь сообщил, что в ведомство поступил запрос, что в постах Малахова присутствует экстремизм. В частности, речь шла о публикации от 28 марта со скриншотом из книги «Незнайка на Луне».

Именно этот пост (на фото — его фрагмент) привлек внимание правоохранителей сообщество «Радикальные мечтатели» в соцсети «ВКонтакте»

Пост, оказавшийся в поле зрения надзорного ведомства, содержит текст из 31-й главы книги «Незнайка на Луне» Николая Носова, которая была издана в 1964 году. В ней герои книги обсуждают безнаказанность полицейских на Луне, называя их бандитами.

Сам Михаил Малахов в интервью «URA.RU» назвал произошедшее «каким-то безумием»: «Еще несколько лет, и мы начнем общаться исключительно на языке жестов. Это будет наиболее безопасным способом». По его словам, звонивший сотрудник не представился: «Он просто назвал адрес, куда мне надо прийти для дачи объяснений. Я растерялся как-то и не спросил его имя и фамилию. Потом посмотрел адрес и обнаружил, что по этому адресу находится прокуратура».

Малахов также рассказал, что сейчас ищет адвоката, с которым пойдет на беседу в прокуратуру. «Некоторые меня поздравляют — дескать, решил хайпануть. Но вы знаете, не нужен мне такой хайп.

Помните историю с блогером Соколовским? Так вот мой случай, кажется, еще круче».

Впрочем, во вторник, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края опровергли вызов Малахова, заявив, что не проводят в отношении него проверку.

Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев не склонен винить прокуратуру в случившемся. «Какой-то гражданин написал заявление на администратора паблика, усмотрев в его постах экстремизм. Писать подобные заявления никому не запрещено, это право каждого. Прокуратура не может не реагировать на обращения — ведомство обязано провести проверку даже в том случае, если заявитель сообщил о том, что его изнасиловали по телефону», — пояснил «URA.RU» Князев.

Юристы говорят, что пользователя «ВК» смогут привлечь, если только «Незнайку на Луне» признают экстремистской литературой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Он предположил, что заявление на Михаила Малахова мог написать «либо не очень здоровый человек, либо тот, кто действительно захотел создать ему ряд неприятностей». «В принципе заявитель своего добился — Малахов теперь обязан ходить на опросы и оправдываться», — отметил адвокат. В то же время он выразил уверенность, что делу не будет дан ход: «Полагаю, что никакие лингвистические экспертизы назначаться не будут. Скорее всего, дело закончится обычной отпиской».

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий в беседе с «URA.RU» признал, что правоохранители «явно погорячились». По его словам, привлечь Михаила Малахова за цитирование Николая Носова будет непросто: «Для этого сначала надо будет признать „Незнайку на Луне“ экстремистской литературой, включить произведение в соответствующий реестр».

Домбровицкий также порекомендовал правоохранителям обратить внимание на сказку Джанни Родари «Чиполлино»: «Следователи при желании могут обнаружить там, возможно, даже призывы к свержению действующей власти».

Писатель Михаил Веллер в беседе с «URA.RU» посетовал на то, что расхожая фраза «маразм крепчал» сегодня вновь возвращается в российскую реальность: «Сегодня можно запретить практически все книги: где-то плохо отзываются о женщинах, где-то — о мужчинах, где-то обижают детей и стариков». Писатель иронизирует, что следует также наложить запрет на комедию Грибоедова «Горе от ума», ведь именно в ней содержатся фразы: «А судьи кто?», «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок».