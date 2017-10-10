В Краснодаре администратору группы «ВКонтакте» может грозить уголовное преследование из-за публикации отрывка книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Михаила Малахова, модерирующего паблик «Радикальные мечтатели», пригласили в прокуратуру. Позвонивший молодому человеку следователь сообщил, что в ведомство поступил запрос, что в постах Малахова присутствует экстремизм. В частности, речь шла о публикации от 28 марта со скриншотом из книги «Незнайка на Луне».
Пост, оказавшийся в поле зрения надзорного ведомства, содержит текст из 31-й главы книги «Незнайка на Луне» Николая Носова, которая была издана в 1964 году. В ней герои книги обсуждают безнаказанность полицейских на Луне, называя их бандитами.
Сам Михаил Малахов в интервью «URA.RU» назвал произошедшее «каким-то безумием»: «Еще несколько лет, и мы начнем общаться исключительно на языке жестов. Это будет наиболее безопасным способом». По его словам, звонивший сотрудник не представился: «Он просто назвал адрес, куда мне надо прийти для дачи объяснений. Я растерялся как-то и не спросил его имя и фамилию. Потом посмотрел адрес и обнаружил, что по этому адресу находится прокуратура».
Малахов также рассказал, что сейчас ищет адвоката, с которым пойдет на беседу в прокуратуру. «Некоторые меня поздравляют — дескать, решил хайпануть. Но вы знаете, не нужен мне такой хайп.
Помните историю с блогером Соколовским? Так вот мой случай, кажется, еще круче».
Впрочем, во вторник, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края опровергли вызов Малахова, заявив, что не проводят в отношении него проверку.
Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев не склонен винить прокуратуру в случившемся. «Какой-то гражданин написал заявление на администратора паблика, усмотрев в его постах экстремизм. Писать подобные заявления никому не запрещено, это право каждого. Прокуратура не может не реагировать на обращения — ведомство обязано провести проверку даже в том случае, если заявитель сообщил о том, что его изнасиловали по телефону», — пояснил «URA.RU» Князев.
Он предположил, что заявление на Михаила Малахова мог написать «либо не очень здоровый человек, либо тот, кто действительно захотел создать ему ряд неприятностей». «В принципе заявитель своего добился — Малахов теперь обязан ходить на опросы и оправдываться», — отметил адвокат. В то же время он выразил уверенность, что делу не будет дан ход: «Полагаю, что никакие лингвистические экспертизы назначаться не будут. Скорее всего, дело закончится обычной отпиской».
Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий в беседе с «URA.RU» признал, что правоохранители «явно погорячились». По его словам, привлечь Михаила Малахова за цитирование Николая Носова будет непросто: «Для этого сначала надо будет признать „Незнайку на Луне“ экстремистской литературой, включить произведение в соответствующий реестр».
Домбровицкий также порекомендовал правоохранителям обратить внимание на сказку Джанни Родари «Чиполлино»: «Следователи при желании могут обнаружить там, возможно, даже призывы к свержению действующей власти».
Писатель Михаил Веллер в беседе с «URA.RU» посетовал на то, что расхожая фраза «маразм крепчал» сегодня вновь возвращается в российскую реальность: «Сегодня можно запретить практически все книги: где-то плохо отзываются о женщинах, где-то — о мужчинах, где-то обижают детей и стариков». Писатель иронизирует, что следует также наложить запрет на комедию Грибоедова «Горе от ума», ведь именно в ней содержатся фразы: «А судьи кто?», «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок».