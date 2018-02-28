УГМК заменит две свои медиапушки на «водомёт»

22:37 28 февраля 2018 0

Козицын уже одобрил обновление имеющихся каналов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие месяцы свердловский телевизионный рынок переживет глобальные перемены. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) намерена провести масштабную трансформацию имеющихся в ее распоряжении «10 канала» (вещает с 1993 года) и АТН (с 1997). По данным инсайдеров внутри медного холдинга, одобрение на ребрендинг, техперевооружение, поиск новых партнеров и работников от гендиректора Андрея Козицына уже получено.

Антон Стуликов (справа) уверен, что реализовать амбициозный проект его бывшему заму Виктору Шадрину (второй справа) вполне по силам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В УГМК эту информацию отрицать не стали. «Активная работа в этом направлении ведется, но все подробности вы узнаете позже», — лаконично объяснил глава управления общественных связей УГМК Алексей Свалов, отказавшись назвать сроки и даже рабочее название нового проекта. Совсем немного этот комментарий дополнили и на самом телеканале. «Ведутся переговоры как о техническом перевооружении, так и о сетевом партнерстве», — уточнил гендиректор АТН Виктор Шадрин.

По информации «URA.RU», помимо всего прочего, команда обновляемого телеканала планирует переехать в новый офис — в одно из зданий-«стаканов» в зоне Екатеринбург-Сити, практически полностью застраиваемой УГМК. Содержательно, как предполагается, в эфире нового телеканала станет «гораздо больше собственного вещания». При этом, уточняют инсайдеры, речь скорее идет о рестайлинге, поскольку АТН и «10 канал» вещают под лицензиями, выданными до 2022 и 2023 года соответственно и в случае полного ребрендинга будут вынуждены получить их заново.

Новым кредо ТВ-ресурса будет «трансляция позитивной повестки», объясняет посвященный в подробности будущего обновления сотрудник одного из телеканалов: «Эта ниша никак не занята, все живут на жареном и негативе. Осваивать позитив при этом, мы точно знаем, намерены сразу несколько игроков рынка. А поскольку канал уже обладает командой, которая, к тому же, может обосновать экономическую целесообразность такого подхода — надо выступать пионерами».

Владимир Злоказов был готов конкурировать и с Галиной Левочкиной (в желтом), и с новой командой АТН Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отчасти об этих планах (круглосуточное собственное вещание и переезд) уже перед самой своей отставкой говорила экс-гендиректор АТН Галина Левочкина. Вследствие реформ, устроенных Алексеем Сваловым, в середине января она перешла на работу советником заместителя гендиректора УГМК. После ее ухода был инициирован масштабный аудит, а новый гендиректор Шадрин добавил к этому еще и полную инвентаризацию. Об их результатах пока ничего неизвестно.

«Идеи обновления каналов конечно же, многократно обговаривались, — пояснила „URA.RU“ сама Левочкина. — Сокращать их количество не видели смысла — два все-таки проще продавать рекламодателям. Но реализация всего этого вызывала много вопросов (в том числе экономических) у всех участников процесса и откладывалась. О нынешних планах по обновлению мне ничего неизвестно, но у меня и без этого дел невпроворот».

Уход Галины Левочкиной с АТН в конце 2017 года был болезненно воспринять в том числе и свердловской властью — она не только разорвала контракт с телеканалом, но и вывела все сторонние продакшн-студии из эфира. В том, что власть будет сотрудничать с обновленным каналом уверенности также пока нет.

Александр Пашков еще в конце 90-х советовал руководству УГМК закрыть канал, который сам и возглавлял Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Мне неизвестно об участии АТН в конкурсах на освещение деятельности органов госвласти. Если власть объявит какой-нибудь подходящий конкурс, и АТН решит в нем участвовать, а затем и победит, — тогда и будет заключен договор о сотрудничестве. Пока данных о том, что эти процессы начались, у меня нет. При этом мы внимательно следим за сменой сетевого партнера, можно сказать в режиме повышенной тревожности. Но не сомневаемся, что Виктор Шадрин в любом случае сохранит положительное информационное наследие канала и продолжит в новостях обращать внимание на деятельность органов власти», — пояснил директор департамента информполитики Александр Иванов.

Без госконтрактов, уверен исполнительный директор АКАР-Урал Алексей Парфун, каналу придется непросто, но на кусок рекламного «пирога» (оценивается примерно в 1,1 млрд рублей с федеральными участниками) он рассчитывать может. «Место для нового телеканала на рынке есть, поскольку местные новости — всегда найдут свои контент и аудиторию. Все зависит т качества продукта. Безусловно, без госконтрактов и поддержки корпораций — этот бизнес в чистом виде не выживет. И с декларацией позитивного контента — остается пожелать только удачи, поскольку никогда ни одно СМИ не получало на позитивном контенте необходимого интереса аудитории», — объяснил перспективы нового телеканала.

Участники рынка, между тем, убеждены, что ребрендинг АТН и 10-ке жизненно необходим. Такого мнения, в частности придерживается гендиректор ОТВ Антон Стуликов, чьим заместителем Виктор Шадрин был много лет: «Вещать на 10-ке — стратегически верно, поскольку это не мелкая частота, а крупная — метровая, которая закрывает аж до Ревды и даже за Ревдой. Виктор Аркадьевич [Шадрин] сможет реализовать амбициозный проект — в этом я не сомневаюсь. И уровень конкуренции на телерынке это поднимет достаточно сильно, что будет полезно для отрасли».

При этом опасений по поводу конкуренции пока никто из телевизионщиков не испытывает. «Екатеринбургу обязательно нужен свой городской канал, а вот кто его лучше сделает — тот и победит. Пока остается несколько вопросов к новому каналу, если он появится: он сетевой канал или канал перекрывающий эфир 24/7 своим контентом, и как будет продаваться канал? АТН и 10-ка в последнее время потерялись — излишне понадеялись на сетевых партнеров — и им придется восстанавливаться практически с нуля. Впрочем, у такого нового канала будет одно неоспоримое конкурентное преимущество — это финансовые и административные возможности собственника. Если ресурсы собственника будут грамотно использоваться новым игроком — это лишь увеличит шансы на победу», — пояснил гендиректор «Студии-41» Владимир Злоказов, признавшись, что «знает рецепт создания успешного ТВ».

Первый гендиректор АТН Александр Пашков признался, что он «еще в момент своего ухода предлагал руководству компании избавиться от телеканала совсем», но комментировать перспективы появления нового игрока ТВ-рынка тактично отказался.