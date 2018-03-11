Украина готовит кровавую зачистку Донбасса

18:02 11 марта 2018 0

Полномасштабная война вновь может вернуться в Донбасс Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Украина рассматривает вариант силовой зачистки Донбасса. Как стало известно по итогу встречи президента страны Петра Порошенко с блогерами, для реализации сценария Киеву понадобится ввод международных миротворцев, которые отрежут территорию непризнанных республик от России.

Вице-президент коллегии военных экспертов РФ, генерал-майор Александр Владимиров считает, что вторжение на территорию республик может начаться и без ввода миротворцев. «У Порошенко ничего другого не остается. Если он об этом сказал, то ситуация будет нагнетаться. Вплоть до попытки захвата ЛНР и ДНР. Но все закончится для Киева потерями людей, техники, разрушением инфраструктуры и окончательным уничтожением имиджа цивилизованного государства», — отметил собеседник «URA.RU».

Россию могут вынудить ввести на территорию ЛНР и ДНР свои войска Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Генерал-майор уверен, что заявление Порошенко не ушло от внимания руководства России: если ВСУ решится на силовой вариант, то Москва обязательно вмешается в ситуацию. «Уверен, что сейчас по дипломатическим каналам наше руководство даст понять Киеву всю глубину и тяжесть последствий, которые могут возникнуть в случае провокаций в Донбассе. Вариант бездействия России исключен — там наши родные люди, и никто их не оставит», — добавил Владимиров.

Заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Виктор Литовкин напомнил, что вариант штурма городов в ЛНР и ДНР рассматривается Киевом со времен принятия «закона о реинтеграции Донбасса». Эксперт уверен, что на активные действия силы ВСУ не решатся, но вперед могут пойти национальные батальоны, которые приказы из Киева слышат через раз. «Нацбаты действительно могут попытаться спровоцировать конфликт. Они готовы воевать до последнего. Но далеко им не пройти — у них ни выучки, ни ума», — заявил он.

Эксперт уверен, что приход миротворцев ООН без согласия Москвы может вынудить Россию ввести на территорию ЛНР и ДНР свои войска, поскольку ситуация будет напоминать события в Крыму четыре года назад: «Разница в том, что сейчас России уже нечего терять — санкции уже объявлены, а на столкновение с Россией НАТО не пойдет. Более того, в случае обострения обстановки некоторые страны-участницы просто откажутся воевать, а для принятия решений им нужен консенсус».

По мнению генерал-майора Александра Владимирова, Киев может пойти на провокации, подобные действиям президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года. «Вы помните, как началась война в Грузии в 2008 году? Силовой вариант рассматривался обеими сторонами, но началось все после того, как грузинская сторона начала убивать мирных жителей Цхинвала, не оставив Москве другого выбора. Здесь также возможны подобные провокации, но в конечном итоге Украина как минимум окончательно лишится Донбасса, а как максимум — еще части территорий», — отметил Владимиров.

Экс-начальник пресс-службы Минобороны РФ, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с нашим агентством отметил, что идея зачистки Донбасса может исходить от спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, а президент Украины выступил в качестве-ретранслятора. При этом Порошенко частично решает собственные задачи, заигрывая с националистами, набирающими силу. Обозреватель «Комсомолки» уверен, что провокации со стороны Киева возможны еще до президентских выборов в России, поскольку Порошенко лично хочет этого.

«Я не исключаю полномасштабной военной операции в Донбассе, которая может начаться в следующую субботу, чтобы президентские выборы в России проходили под залпы украинских орудий», — отметил собеседник «URA.RU».