Полный расклад на 18 марта по Югре: из закрытых отчетов мэров

23:56 13 марта 2018 0

По итогам выборов губернатор Наталья Комарова и ее команда проведут масштабный «разбор полетов» с югорскими мэрами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Высокий уровень явки населения на президентских выборах 2018 года — ключевое требование к регионам России, выдвинутое федеральным центром. Результаты голосования должны убедительно демонстрировать всему миру, что новый лидер государства избран легитимно. Регионы стремятся к показателю явки в 70%. К руководителям тех частей страны, кто не выполнит данную установку, после 18 марта могут возникнуть вопросы.

Для удобства читателей, мы распределили муниципалитеты ХМАО на три зоны — красную, желтую, зеленую. Каждая из них отражается прогнозируемый уровень вовлеченности избирателей в выборы в том или ином городе либо районе автономного округа. Также цветовая характеристика соответствует оценке — «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо». Данные построены на отчетах муниципальных глав (предполагается, что они завышены в среднем на 10%), направленных в региональное отделение партии «Единая Россия», а также информации с пометкой «для служебного пользования», полученной от источников «URA.RU». Мы пообщались с сотрудниками Избиркома ХМАО, правительства округа, а также партийных организаций.

Зеленая зона: 70-90%

Муниципалитетами, за счет которых Югра сможет в итоге показать среднюю по региону явку не менее чем 68-72%, станут сельские территории. В первую очередь, речь идет о Нефтеюганском и Нижневартовском районах, традиционно демонстрирующих избирательную активность на уровне республик Северного Кавказа — 80-90%. Ненамного отстают по прогнозам Ханты-Мансийский (80-85%), Белоярский (80-85%), и Березовский (70-80%) районы. Сургутский район во главе с Андреем Трубецким, несмотря на ряд принципиальных модернизаций в системе управления муниципалитетом, планирует обеспечить выборы явкой в 70-75%.

Главы сельских территорий намерены дать округу наибольшую явку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В целом, сельские территории традиционно демонстрируют высокую мобильность на выборах благодаря возрастному показателю (проживает большое количество пожилых людей), а также консервативным методам управления, применяемым руководством местных администраций.

В зеленую зону также вошла Нягань. Там прогнозируется явка в 70-80%. За выборы в городе (57,1 тыс. человек) отвечает депутат Думы ХМАО Андрей Осадчук. С ним, по оценкам наблюдателей, были достигнуты договоренности по строительству крупного здания в Ханты-Мансийске под нужды Шахматной олимпиады в 2020 году. Потеря выгодного подряда в случае провала на выборах не входит в зону интересов предпринимателя.

Желтая зона: 50-70%

Второй по численности город региона, Нижневартовск, по данным инсайдеров «URA.RU», планирует показать явку в 55-70%. Для муниципалитета, населением свыше 260 тысяч человек, это внушительный результат. Местные власти развернули активную агитационную деятельность. Волонтеры по 5-6 раз обходят каждую квартиру, приглашая жителей принять участие в голосовании и викторине, анкеты которой организаторы будут принимать 18 марта вблизи избирательных участков. Результаты выборов станут для нового главы Нижневартовска Василия Тихонова своего рода боевым крещением, во время которого, мэр проявит свои организаторские способности.

60-70% вовлечения избирателей планирует показать административный центр Югры, Ханты-Мансийск. Государственная сознательность местного населения объясняется большим количеством так называемых «белых воротничков» (сотрудников многочисленных учреждений органов федеральной и региональной власти), служащих силовых ведомств, представителей топ-менеджмента госпредприятий. Они составляют подавляющее большинство населения в 100-тысячном городе.

За явку в моногородах «ЛУКОЙЛа» — Лангепасе, Урае, Когалыме и Покачах — отвечает нефтегазовая корпорация. 13 марта с ее президентом Вагитом Алекперовым на территории Югры встречалась губернатор Наталья Комарова. Планируется, что эти территории смогут обеспечить президентские выборы явкой в 50-70%.

50-60% явку планирует показать Пыть-Ях. 50-70% — Октябрьский район, единственный из сельских территорий, попавший в желтую зону.

Красная зона: 30-50%

Наиболее сложной точкой на карте Югры в вопросе мобилизации населения является крупнейший город — Сургут. Благополучный мегаполис с населением в более чем 320 тысяч человек традиционно апатичен к российской демократии. Например, на прошлых президентских выборах, под руководством экс-мэра Дмитрия Попова город показал явку в 45%. Прогнозируется, что в 2018 году эта цифра едва ли превысит 50%.

Сложную электоральную ситуацию в Сургуте усугубляет скрытый конфликт между мэрией во главе с Вадимом Шуваловым и главным экономическим игроком, компанией «Сургутнефтегаз». После встречи гендиректора предприятия Владимира Богданова с одним из кандидатов в президенты страны, нефтяники включились в процесс подготовки к выборам. Мэрия также провела серию переговоров и установила временный мир с ключевыми бизнес-группами. Благодаря этому, а также активным действиям властей по повышению явки (треть призового фонда предвыборной викторины — автомобили, квартиры — приходится на Сургут), прогноз вовлеченности избирателей удалось несколько улучшить.

Близка к критической ситуация в Нефтеюганске, также раздираемом внутренними противоречиями. Предварительные социологические исследования показывают, что выборами президента здесь интересуются 40-45% избирателей. Нефтеюганск также остается нефтяным моногородом, зависящим от позиции градообразующего предприятия и депутата Думы ХМАО Владимира Семенова.

Ряд проблем испытывают Югорск, Радужный и Мегион, где предполагаемая явка оценивается в 40-50%, 35-45%, и 40-50%, соответственно. Местные администрации находятся в сложных отношениях с градообразующими предприятиями, от воли которых в значительной степени зависят итоги голосования.

Оригинальный пример агитации из Сургута. В Югре идет массовая кампания по повышению явки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще хуже дело обстоит на западных, депрессивных территориях региона — Советском и Кондинском районах. В первом прогнозируемая явка — 40-45%, во втором — 35-45%. Оба муниципалитета переживают управленческий кризис. Экс-глава Советского района Сергей Удинцев недавно был взят под стражу по делу о многомиллионных махинациях в местном строительном фонде «Жилище». Руководитель Кондинского района Анатолий Дубовик настроил против себя население армейскими порядками (глава выходец из Вооруженных сил РФ), используя методы принуждения в решении практически всех спорных ситуаций.

Явка югорчан на избирательные участки станет оценочным критерием эффективности работы глав муниципалитетов в 2018 году. Вклад каждого мэра в совместную работу будет оцениваться в правительстве автономного округа после подведения итогов голосования. «Желтые» и «зеленые» получат премии в виде дополнительных дотаций в бюджеты своих территорий. Градоначальники, допустившие провал, рискуют в последствии лишиться своих постов. Так было, в частности, с сити-менеджером Нягани Риммой Дакукиной, допустившей на выборах в Госдуму в 2016 году, победу ЛДПР.