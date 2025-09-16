Роспотребнадзор ХМАО посоветовал есть шоколад на завтрак

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал югорчанам есть на завтрак шоколад. Он стимулирует работу мозга и пищеварение, сообщило ведомство.
«Шоколад на завтрак не только вкусно, но и полезно. Это источник антиоксидантов и флавоноидов и минералов, который улучшает работу мозга, повышает настроение за счет стимуляции выработки эндорфина, может действовать как пребиотик и улучшать пищеварение и снижает аппетит», — отметили специалисты Роспотребнадзора на официальном сайте.
Эксперты советуют внимательно выбирать продукт и не превышать рекомендуемую дневную норму — 20–30 граммов (2–3 квадратика). В составе шоколада должно быть не менее 60% какао, на первых местах — какао-масло и какао тертое. Не стоит покупать плитки с растительными жирами и большим количеством сахара.
Упаковка должна быть целой и с актуальным сроком годности, плитка — ровной, блестящей, без белого налета. Шоколад должен таять во рту, а не прилипать к зубам.
Ранее URA.RU писало, что роспотребнадзор ХМАО назвал сытный перекус для похудения. Орехи способствуют контролю веса.
