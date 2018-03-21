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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Югры
03:00  21 марта 2018 0

Либерал-демократы ХМАО «слили» Жириновского на выборах

Голосование в Югре стало самым провальным для ЛДПР за всю историю партии в регионе
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, торощин игорь, жириновский владимир, бокал с вином
Лидер ЛДПР набрал в ХМАО смешной процент голосов. И это после 8 лет методичной протестной работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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ЛДПР провалила президентские выборы в Югре. Несмотря на свою популярность в регионе, партия не смогла обеспечить своему лидеру второе место. По итогам голосования, Владимир Жириновский оказался в Югре на третьем месте с 6,79% голосов, уступив кандидату от КПРФ Павлу Грудинину почти в два раза. Последний набрал 12,02% поддержки избирателей.

Влияние ячейки либерал-демократов методично росло в ХМАО с начала десятилетия. На выборах в региональный парламент в 2016 году ЛДПР получила 25,29% голосов. Это 6 депутатских мандатов. На выборах в Госдуму за ЛДПР в округе проголосовало 22,27%. Помимо этого, сильные фракции либерал-демократов сформировались в думах Ханты-Мансийска, Нягани и Урая.

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, шевченко максим, грудинин павел
В условиях политической импотенции компартии в ХМАО Грудинин занял второе место в президентской гонке
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коммунисты пользовались вдове меньшей поддержкой электората. По итогам выборов 2016 года, КПРФ получила 2 мандата в окружной Думе и 11,51% голосов. За представительство коммунистов в Федеральном Собрании проголосовало 9,8% югорчан. Помимо этого, в окружном отделении компартии бушует раскол. Партийцы пытаются отстранить от должности своего лидера Алексея Савинцева, а доверенным лицом кандидата Грудинина выступал судимый экс-депутат Виктор Валеев, избивший продавщицу помидоров из Чечни.

Сами либерал-демократы считают результаты выборов в Югре не соответствующими реальности, достигнутыми в результате подтасовки голосов. «В ХМАО — самые грязные выборы, за всю историю, которую помню», — утверждает в разговоре с «URA.RU» лидер либерал-демократов в Тюменской области, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев.

Эксперты по политическим технологиям подчеркивают: поражение Жириновского в Югре было обусловлено отсутствием агитации за него со стороны единомышленников.

Грудинин же на этом фоне смог победить за счет мощной федеральной «накачки».

Съезд партии "ЛДПР". Москва, сысоев владимир
Сами либерал-демократы во главе с Сысоевым уверены: результаты выборов подделали
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Представители ЛДПР в регионах проводят агитации за себя любимых, а вот за своего лидера почему-то отмалчиваются. Это серьезный удар по будущему партии. С укреплением Жириновского регионы также бы получили дивиденды, но они просто используют бренд ЛДПР под самих себя», — оценивает ситуацию в разговоре с «URA.RU» глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин.

По мнению президента фонда «Региональная политика» Павла Манченко, по результату либерал-демократов также ударила растущая популярность действующей власти. Такой вывод политолог делает на примере Ханты-Мансийска, где Жириновский смог набрать только 4,40%.

«Если мы внимательно посмотрим на цифры поддержки Владимира Жириновского, как кандидата от ЛДПР, то по сравнению с думскими выборами 2016 года их поддержка в столице Югры сократилась почти в 3 раза. В общем и целом, это является очень важным фактором, говорящим о том, что после долгого периода протестные настроения в Ханты-Мансийске значительно снизились», — комментирует собеседник агентства.

Любопытно, что на Ямале, где партия никогда не заявляла о себе как о второй политической силе в регионе, Жириновский и Грудинин идут нога в ногу — 5,70% и 5,72% голосов избирателей, соответственно.

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