04 января 2025
03 января 2025
02 января 2025

В ХМАО врачи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил батарейку

© Служба новостей «URA.RU»
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Трехлетний мальчик в Сургуте проглотил плоскую таблетку и получил ожоги пищевода
Трехлетний мальчик в Сургуте проглотил плоскую таблетку и получил ожоги пищевода Фото:

В Сургуте (ХМАО) врачи спасли трехлетнего ребенка, проглотившего круглую батарейку. Ребенок получил химический ожог третьей степени, сообщает глава местного центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева.

«Трехлетний малыш проглотил круглую батарейку, но родители об этом не знали. Малыш получил химический ожог пищевода третьей степени. Батарейку удалили хирурги», — рассказала Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Белоцерковцева отметила, что если желудочный сок повреждает оболочку батарейки, то она прилипает к стенке желудка. Всего за несколько часов она может вызвать сильнейшие химические ожоги и смерть. 

Хирурги центра провели эндоскопическую операцию ребенку и удалили батарейку. Сейчас трехлетний мальчик восстанавливается. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи вырезали у пациентки кисту с волосами. Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках.

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В Сургуте (ХМАО) врачи спасли трехлетнего ребенка, проглотившего круглую батарейку. Ребенок получил химический ожог третьей степени, сообщает глава местного центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева. «Трехлетний малыш проглотил круглую батарейку, но родители об этом не знали. Малыш получил химический ожог пищевода третьей степени. Батарейку удалили хирурги», — рассказала Белоцерковцева в своем telegram-канале. Белоцерковцева отметила, что если желудочный сок повреждает оболочку батарейки, то она прилипает к стенке желудка. Всего за несколько часов она может вызвать сильнейшие химические ожоги и смерть.  Хирурги центра провели эндоскопическую операцию ребенку и удалили батарейку. Сейчас трехлетний мальчик восстанавливается.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи вырезали у пациентки кисту с волосами. Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства обнаружили у пациентки опухоль на двух яичниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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