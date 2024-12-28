Политэлиты ХМАО, дождавшись окончания шестидневной рабочей недели и отгуляв на корпоративах, отправились на природу. Многие опрошенные журналистами URA.RU чиновники и депутаты поделились на условиях анонимности, что собираются провести новогодние праздники на дачах.
«Уважаю баньку. Особенно когда на рюмочку водки и под строганину можно пригласить коллег на кулуарные беседы, не опасаясь прослушки», — отмечает один из инсайдеров.
Любители зимней охоты и рыбалки — такие, как депутат сургутской гордумы Владимир Болотов, берут друзей и едут на природу. В этом сезоне на счету у народного избранника и его друзей-охотников 5 косуль и лось, подстреленные в Тюменской области. В беседе с журналистом агентства он поделился, что выбраться на охоту с компанией получается только на зимних каникулах. Успевают до закрытия сезона отстрела копытных 10 января. «Один раз в год ездим, в конце декабря», — уточнил депутат.
Ранее URA.RU писало, что экстремалы-походники вновь будут штурмовать перевал Дятлова — очередная экспедиция во главе с главой филиала Фонда «Защитники Отечества» Игорем Илыком отправляется 2 января.
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