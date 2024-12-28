28 декабря 2024

Политэлиты ХМАО, отгуляв на корпоративах, отправились на природу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Баня, охота, рыбалка и походы — так планирует провести новогодние каникулы югорский политбомонд
Баня, охота, рыбалка и походы — так планирует провести новогодние каникулы югорский политбомонд Фото:

Политэлиты ХМАО, дождавшись окончания шестидневной рабочей недели и отгуляв на корпоративах, отправились на природу. Многие опрошенные журналистами URA.RU чиновники и депутаты поделились на условиях анонимности, что собираются провести новогодние праздники на дачах.

«Уважаю баньку. Особенно когда на рюмочку водки и под строганину можно пригласить коллег на кулуарные беседы, не опасаясь прослушки», — отмечает один из инсайдеров.

Любители зимней охоты и рыбалки — такие, как депутат сургутской гордумы Владимир Болотов, берут друзей и едут на природу. В этом сезоне на счету у народного избранника и его друзей-охотников 5 косуль и лось, подстреленные в Тюменской области. В беседе с журналистом агентства он поделился, что выбраться на охоту с компанией получается только на зимних каникулах. Успевают до закрытия сезона отстрела копытных 10 января. «Один раз в год ездим, в конце декабря», — уточнил депутат.

Ранее URA.RU писало, что экстремалы-походники вновь будут штурмовать перевал Дятлова — очередная экспедиция во главе с главой филиала Фонда «Защитники Отечества» Игорем Илыком отправляется 2 января.

Сургутский депутат Владимир Болотов опубликовал фото с трофеями
Сургутский депутат Владимир Болотов опубликовал фото с трофеями
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Политэлиты ХМАО, дождавшись окончания шестидневной рабочей недели и отгуляв на корпоративах, отправились на природу. Многие опрошенные журналистами URA.RU чиновники и депутаты поделились на условиях анонимности, что собираются провести новогодние праздники на дачах. «Уважаю баньку. Особенно когда на рюмочку водки и под строганину можно пригласить коллег на кулуарные беседы, не опасаясь прослушки», — отмечает один из инсайдеров. Любители зимней охоты и рыбалки — такие, как депутат сургутской гордумы Владимир Болотов, берут друзей и едут на природу. В этом сезоне на счету у народного избранника и его друзей-охотников 5 косуль и лось, подстреленные в Тюменской области. В беседе с журналистом агентства он поделился, что выбраться на охоту с компанией получается только на зимних каникулах. Успевают до закрытия сезона отстрела копытных 10 января. «Один раз в год ездим, в конце декабря», — уточнил депутат. Ранее URA.RU писало, что экстремалы-походники вновь будут штурмовать перевал Дятлова — очередная экспедиция во главе с главой филиала Фонда «Защитники Отечества» Игорем Илыком отправляется 2 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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