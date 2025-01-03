03 января 2025
02 января 2025

В Сургуте участнику СВО, чей дом сгорел в канун нового года, предоставили жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира для семьи бойца расположена в удобном районе
Квартира для семьи бойца расположена в удобном районе Фото:

В Сургуте (ХМАО) участнику СВО и его семье оперативно предоставили жилье из маневренного фонда. Частный дом защитника сгорел 30 декабря. Активную помощь оказывают власти города, общественники и неравнодушные жители. Об этом мэр Максим Слепов сообщил в соцсети.

«Сургутяне своих не бросают. Супруга участника СВО, чей дом уничтожил огонь 30 декабря, благодарит неравнодушных сургутян за помощь. Администрация предоставила семье квартиру из маневренного жилого фонда, помогает и с мебелью и предметами быта, оказывает содействие в восстановлении сгоревших документов. К помощи подключились общественные организации», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.

Семья бойца разместится в квартире, которая находится в удобном для них районе. Дети продолжат посещать свою школу.

В результате пожара пострадал глава семьи — действующий участник СВО. Сейчас он находится на лечении. Супруга попросила приостановить сбор вещей, так все необходимое уже есть.

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В Сургуте (ХМАО) участнику СВО и его семье оперативно предоставили жилье из маневренного фонда. Частный дом защитника сгорел 30 декабря. Активную помощь оказывают власти города, общественники и неравнодушные жители. Об этом мэр Максим Слепов сообщил в соцсети. «Сургутяне своих не бросают. Супруга участника СВО, чей дом уничтожил огонь 30 декабря, благодарит неравнодушных сургутян за помощь. Администрация предоставила семье квартиру из маневренного жилого фонда, помогает и с мебелью и предметами быта, оказывает содействие в восстановлении сгоревших документов. К помощи подключились общественные организации», — сообщил Слепов в своем telegram-канале. Семья бойца разместится в квартире, которая находится в удобном для них районе. Дети продолжат посещать свою школу. В результате пожара пострадал глава семьи — действующий участник СВО. Сейчас он находится на лечении. Супруга попросила приостановить сбор вещей, так все необходимое уже есть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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