В Сургуте участнику СВО, чей дом сгорел в канун нового года, предоставили жилье

В Сургуте (ХМАО) участнику СВО и его семье оперативно предоставили жилье из маневренного фонда. Частный дом защитника сгорел 30 декабря. Активную помощь оказывают власти города, общественники и неравнодушные жители. Об этом мэр Максим Слепов сообщил в соцсети.
«Сургутяне своих не бросают. Супруга участника СВО, чей дом уничтожил огонь 30 декабря, благодарит неравнодушных сургутян за помощь. Администрация предоставила семье квартиру из маневренного жилого фонда, помогает и с мебелью и предметами быта, оказывает содействие в восстановлении сгоревших документов. К помощи подключились общественные организации», — сообщил Слепов в своем telegram-канале.
Семья бойца разместится в квартире, которая находится в удобном для них районе. Дети продолжат посещать свою школу.
В результате пожара пострадал глава семьи — действующий участник СВО. Сейчас он находится на лечении. Супруга попросила приостановить сбор вещей, так все необходимое уже есть.
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