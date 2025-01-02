Почти 700 жителей ХМАО обратились в травмпункты после Нового года

За первые два дня 2025 года в травмпункты ХМАО обратились 677 человек. Основными причинами полученных травм стали алкоголь и неосторожность. Статистику раскрыл глава окружного депздрава Роман Паськов.
«В медучреждения Югры обратились 677 человек с травмами, из них 53 госпитализированы, включая шесть детей. Скорая помощь 366 раз выезжала на вызовы по поводу травм, в том числе 137 — к пациентам с признаками алкогольного опьянения, а 17 вызовов были связаны с ДТП», — написал Паськов в своем telegram-канале.
Глава депздрава советует югорчанам провести новогодние праздники вместе с семьей и избегать рисков, например, не садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения. «Алкоголь и неосторожность — основные причины травм в праздники», — добавил Паськов.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутские травматологи спасли от ампутации ногу вахтовика, пострадавшего от взрыва колеса в ЯНАО. Мужчине едва не оторвало ногу в канун Нового года, когда он подкачивал колесо автомобиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!