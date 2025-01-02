02 января 2025
01 января 2025

Почти 700 жителей ХМАО обратились в травмпункты после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Полсотни пациентов с травмами пришлось госпитализировать
Полсотни пациентов с травмами пришлось госпитализировать Фото:

За первые два дня 2025 года в травмпункты ХМАО обратились 677 человек. Основными причинами полученных травм стали алкоголь и неосторожность. Статистику раскрыл глава окружного депздрава Роман Паськов.

«В медучреждения Югры обратились 677 человек с травмами, из них 53 госпитализированы, включая шесть детей. Скорая помощь 366 раз выезжала на вызовы по поводу травм, в том числе 137 — к пациентам с признаками алкогольного опьянения, а 17 вызовов были связаны с ДТП», — написал Паськов в своем telegram-канале.

Глава депздрава советует югорчанам провести новогодние праздники вместе с семьей и избегать рисков, например, не садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения. «Алкоголь и неосторожность — основные причины травм в праздники», — добавил Паськов.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские травматологи спасли от ампутации ногу вахтовика, пострадавшего от взрыва колеса в ЯНАО. Мужчине едва не оторвало ногу в канун Нового года, когда он подкачивал колесо автомобиля.

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За первые два дня 2025 года в травмпункты ХМАО обратились 677 человек. Основными причинами полученных травм стали алкоголь и неосторожность. Статистику раскрыл глава окружного депздрава Роман Паськов. «В медучреждения Югры обратились 677 человек с травмами, из них 53 госпитализированы, включая шесть детей. Скорая помощь 366 раз выезжала на вызовы по поводу травм, в том числе 137 — к пациентам с признаками алкогольного опьянения, а 17 вызовов были связаны с ДТП», — написал Паськов в своем telegram-канале. Глава депздрава советует югорчанам провести новогодние праздники вместе с семьей и избегать рисков, например, не садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения. «Алкоголь и неосторожность — основные причины травм в праздники», — добавил Паськов. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские травматологи спасли от ампутации ногу вахтовика, пострадавшего от взрыва колеса в ЯНАО. Мужчине едва не оторвало ногу в канун Нового года, когда он подкачивал колесо автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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