В Сургут (ХМАО) сегодня выехало 10 новых автобусов от производителей из Казани. Глава города Максим Слепов поделился, что в них усилено теплообеспечение, а также установлено видеонаблюдение и кондиционеры.
«Первые автобусы новой партии выехали сегодня из Казани в Сургут! Автобусный парк скоро пополнят еще 10 новых единиц. Транспорт адаптирован под эксплуатацию в северном регионе, имеет усиленное теплообеспечение салона. Предусмотрено видеонаблюдение — наружное и внутреннее, кондиционер», — сообщил Слепов в telegram-канале.
Автобусы поступят в распоряжение СПОПАТ уже в январе. Они работают на газомоторном топливе, а их вместимость составляет 92 пассажира.
Ранее мэрия Сургута подала заявку в Министерство транспорта на закупку 120 дополнительных автобусов для улучшения общественных перевозок. В городе также планирует расширять существующие маршруты и менять подвижной состав в зависимости от потребностей горожан.
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