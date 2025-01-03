03 января 2025
02 января 2025

В Сургут из Казани едет партия новых теплых автобусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В новых автобусах усилено теплообеспечение салона
В новых автобусах усилено теплообеспечение салона Фото:

В Сургут (ХМАО) сегодня выехало 10 новых автобусов от производителей из Казани. Глава города Максим Слепов поделился, что в них усилено теплообеспечение, а также установлено видеонаблюдение и кондиционеры.

«Первые автобусы новой партии выехали сегодня из Казани в Сургут! Автобусный парк скоро пополнят еще 10 новых единиц. Транспорт адаптирован под эксплуатацию в северном регионе, имеет усиленное теплообеспечение салона. Предусмотрено видеонаблюдение — наружное и внутреннее, кондиционер», — сообщил Слепов в telegram-канале.

Автобусы поступят в распоряжение СПОПАТ уже в январе. Они работают на газомоторном топливе, а их вместимость составляет 92 пассажира.

Ранее мэрия Сургута подала заявку в Министерство транспорта на закупку 120 дополнительных автобусов для улучшения общественных перевозок. В городе также планирует расширять существующие маршруты и менять подвижной состав в зависимости от потребностей горожан.

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В Сургут (ХМАО) сегодня выехало 10 новых автобусов от производителей из Казани. Глава города Максим Слепов поделился, что в них усилено теплообеспечение, а также установлено видеонаблюдение и кондиционеры. «Первые автобусы новой партии выехали сегодня из Казани в Сургут! Автобусный парк скоро пополнят еще 10 новых единиц. Транспорт адаптирован под эксплуатацию в северном регионе, имеет усиленное теплообеспечение салона. Предусмотрено видеонаблюдение — наружное и внутреннее, кондиционер», — сообщил Слепов в telegram-канале. Автобусы поступят в распоряжение СПОПАТ уже в январе. Они работают на газомоторном топливе, а их вместимость составляет 92 пассажира. Ранее мэрия Сургута подала заявку в Министерство транспорта на закупку 120 дополнительных автобусов для улучшения общественных перевозок. В городе также планирует расширять существующие маршруты и менять подвижной состав в зависимости от потребностей горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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