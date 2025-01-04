Ухудшающиеся в ХМАО погодные условия повлияют на автомобильное движение

В ближайшее время в ХМАО ожидается ухудшение погодных условий — пойдет сильный снегопад и усилится ветер. В связи с этим на нескольких дорогах уже введены ограничения скорости, сообщает управление автодорог Югры.
«В ближайшее время в Югре ожидается ухудшение погодных условий — снегопад и ветер… В связи неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад, ветер, плохая видимость) устанавливаются временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства.
Ограничения коснутся участка трассы Ханты-Мансийск — Талинка — Советский с 141 по 220 километр и Нягань — Талинка с 60 по 86 километр. Список может дополняться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!