04 января 2025
03 января 2025
02 января 2025

Ухудшающиеся в ХМАО погодные условия повлияют на автомобильное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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На двух участках трасс ХМАО введены ограничения скорости
На двух участках трасс ХМАО введены ограничения скорости Фото:

В ближайшее время в ХМАО ожидается ухудшение погодных условий — пойдет сильный снегопад и усилится ветер. В связи с этим на нескольких дорогах уже введены ограничения скорости, сообщает управление автодорог Югры.

«В ближайшее время в Югре ожидается ухудшение погодных условий — снегопад и ветер… В связи неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад, ветер, плохая видимость) устанавливаются временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства.

Ограничения коснутся участка трассы Ханты-Мансийск — Талинка — Советский с 141 по 220 километр и Нягань — Талинка с 60 по 86 километр. Список может дополняться.

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В ближайшее время в ХМАО ожидается ухудшение погодных условий — пойдет сильный снегопад и усилится ветер. В связи с этим на нескольких дорогах уже введены ограничения скорости, сообщает управление автодорог Югры. «В ближайшее время в Югре ожидается ухудшение погодных условий — снегопад и ветер… В связи неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад, ветер, плохая видимость) устанавливаются временные ограничения максимальной скорости 70 километров в час», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения коснутся участка трассы Ханты-Мансийск — Талинка — Советский с 141 по 220 километр и Нягань — Талинка с 60 по 86 километр. Список может дополняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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