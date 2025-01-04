04 января 2025
03 января 2025
02 января 2025

В Нижневартовске за день вывезли почти пять тысяч кубометров снега

© Служба новостей «URA.RU»
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На улицах Нижневартовска работают 60 единиц спецтехники
На улицах Нижневартовска работают 60 единиц спецтехники Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) идет активная расчистка дорог от снега. За прошедшие сутки из города на полигон было вывезено почти пять тысяч кубометров снега, сообщили в мэрии.

«Продолжается уборка улично-дорожной сети города от снега. За минувшие сутки на полигон вывезено 4 790 кубических метров снежной массы», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас же на улицах города задействовано 60 единиц спецтехники. Дорожники расчищают трассы и тротуары.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) подвели итоги рейтинга управляющих компаний, которые занимаются уборкой снега во дворах. По результатам опроса, который проходил на «Госуслугах», хуже всего с задачей справлялись УК «ДЕЗ ВЖР», «ЗАПАД» и «ТЕХСЕРВИС»

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В Нижневартовске (ХМАО) идет активная расчистка дорог от снега. За прошедшие сутки из города на полигон было вывезено почти пять тысяч кубометров снега, сообщили в мэрии. «Продолжается уборка улично-дорожной сети города от снега. За минувшие сутки на полигон вывезено 4 790 кубических метров снежной массы», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас же на улицах города задействовано 60 единиц спецтехники. Дорожники расчищают трассы и тротуары. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) подвели итоги рейтинга управляющих компаний, которые занимаются уборкой снега во дворах. По результатам опроса, который проходил на «Госуслугах», хуже всего с задачей справлялись УК «ДЕЗ ВЖР», «ЗАПАД» и «ТЕХСЕРВИС»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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