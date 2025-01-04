В Нижневартовске за день вывезли почти пять тысяч кубометров снега

В Нижневартовске (ХМАО) идет активная расчистка дорог от снега. За прошедшие сутки из города на полигон было вывезено почти пять тысяч кубометров снега, сообщили в мэрии.
«Продолжается уборка улично-дорожной сети города от снега. За минувшие сутки на полигон вывезено 4 790 кубических метров снежной массы», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас же на улицах города задействовано 60 единиц спецтехники. Дорожники расчищают трассы и тротуары.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) подвели итоги рейтинга управляющих компаний, которые занимаются уборкой снега во дворах. По результатам опроса, который проходил на «Госуслугах», хуже всего с задачей справлялись УК «ДЕЗ ВЖР», «ЗАПАД» и «ТЕХСЕРВИС»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!