Куда пойти с детьми в ХМАО на новогодних каникулах. Афиша

Салюты на Новый год отгремели, салаты почти закончились— как развлечь детей на январских каникулах в ХМАО? Например, погостить у югорского Деда Мороза Ищки-Ики, посмотреть кукольные спектакли, вспомнить сказку о Снежной Королеве или отправиться на иллюзионное шоу. Специально для озадаченных родителей редакция URA.RU подготовила детскую афишу с тематическими мероприятиями в округе.
Ханты-Мансийск: гастроли Тобольского драмтеатра и детский гастрофестиваль
Во время январских каникул с гастролями в Ханты-Мансийск приедут актеры Тобольского драмтеатра. Маленьким зрителям и их родителям покажут сразу несколько постановок на сцене КДЦ «Октябрь». Среди них — «Снеговик» о приключениях в сказочном лесу. А для детей постарше (12+) представят «Тетушку Чарли» по мотивам одноименной пьесы драматурга Брэндона Томаса. Местные театралы также предлагают посмотреть новогодние спектакли в театре кукол.
Юных гурманов зовут 4 января на гастрофестиваль «Югренки», который пройдет в арт-резиденции на Коньковой. Шеф-поварам предстоит удивить своими блюдами детей. Главным судьей кулинарного поединка станет победитель телешоу «Адская кухня» Георгий Матвеев. А провести время активно и весело 5 января можно в Парке Лосева, где организуют «Зимние забавы».
Сургут: зимний фестиваль и шоу иллюзиониста
Фестиваль «ЗИМАРТ» продлится в историко-культурном центре «Старый Сургут» до 8 января. В программе — катание на собачьих упряжка, мастер-классы, познавательные игры. На территории центра также работает каток.
Сказку о Снежной Королеве маленьким сургутянам предлагает вспомнить исторический парк «Россия — моя история». Организаторы подготовили интерактив с Каем и Гердой, а также хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. А иллюзионист Александр Плотников покажет юным зрителям мистическое шоу с фокусами и трюками на сцене театра СурГУ.
Тем временем в торговом центре «Сургут Сити Молл» намечается новогодняя вечеринка в парке аттракционов. С Новым годом гостей поздравит по видео Милана Стар, популярная у молодежи певица и дочь актера Виталия Гогунского. А во дворце искусств «Нефтяник» запланировано представление «Золушка».
Нижневартовск: резиденция Деда Мороза и новогодние сказки
Вартовчан ждет в гости югорский Дед Мороз Ищки-Ики. Его резиденция расположена в спортивном комплексе «Радуга». Посетители смогут увидеть настоящих оленей, пострелять из лука и попрыгать через нарты, изготовить оберег, узнать предсказание на 2025 год. Кстати, еще одна вотчина Ищки-Ики открылась в Югорске. Она находится на территории базы отдыха «Люди, живущие по солнцу».
Спектакли и игровые программы организует городской театр юного зрителя. Актеры выступят в торговом центре «Мандарин» (здание театра закрыто на капитальный ремонт — прим.ред.). А «Новогодние приключения старика Хотабыча» покажут во дворце искусств. Сводить детей на праздничную постановку также можно в драмтеатр.
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