02:07 13 апреля 2018 0

Неполитические протесты будут набирать силу, если власть не научится разговаривать с людьми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

После президентских выборов вырос риск протестных настроений, а неполитические акции несут угрозу не только региональной, но и федеральной власти. К таким выводам пришли эксперты коммуникационного холдинга Minchenko consulting в своем исследовании «Источники и риски протестной активности в 2018 году».

На данный момент высокий рейтинг президента и затянувшийся кризис оппозиции минимизируют электоральные риски, но не защищают власть от стихийных локальных протестов. «Президент не в состоянии „затыкать“ все возникающие проблемы. Значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет ослаблять, в конечном итоге, именно Путина», — говорится в докладе.

Трагедия в Кемерове вывела тысячи людей на траурные акции по всей стране, а губернатора заставила уйти в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, что за последний месяц сразу в двух регионах вспыхнули серьезные локальные кризисы. Протест возник в подмосковном Волоколамске: катализатором стала госпитализация школьников из-за выбросов газов с ТБО «Ядрово». После случился пожар в торговом центра Кемерова, последствием которого стали многочисленные митинги и отставка губернатора Амана Тулеева. По мнению «Минченко консалтинг», экологи, обманутые дольщики (как и обманутые вкладчики), а также стихийные митинги, вызванные ЧС, станут настоящей головной болью для властей.

Усилить протестные настроения, считают исследователи, могут непопулярные социальные реформы при поддержке крупного бизнеса, попавшего под санкции. Свою ложку дегтя добавят федеральные элитные группы, которые будут конфликтовать с региональными игроками за новые рынки: сбор и переработку мусора, сектор ЖКХ, строительство жилья и инфраструктуры.

При этом, отмечают аналитики, власти не справляются с рисками, являясь некомпетентными в решении локальных проблем. В итоге, ее разрешение замыкается на президенте.

Экология становится одной из самых опасных для властей темой протеста Фото: Илья Московец © URA.RU

«Как показывает практика, Путин сейчас чуть ли не единственный, кто умеет говорить с людьми и справляется с деэскалацией подобных конфликтов. В то время как региональные чиновники нередко видят себя в оппозиции обществу (элитой, защитниками безопасности государства), но не теми, кто работает для граждан и решает их проблемы», — отметила эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова.

Другой отрицательный фактор заключается в том, что чиновники все реже говорят с народом. «Люди, попавшие во власть через назначение, а не выборным путем, как правило, не являются сильными коммуникаторами, не обладают собственным ядром поддержки и кредитом доверия со стороны граждан», — говорится в докладе.

Также правящий класс зачастую представляет структуру современного российского общества в марксистско-ленинской матрице: рабочие, крестьяне и интеллигенция. «Место наиболее массовых профессий давно уже занимают работники сферы торговли и водители.

Вряд ли региональные депутаты, которые объявляют «войну торговым сетям», понимают, что объявляют войну одной из самых многочисленных категорий экономически активного населения», — отмечают авторы доклада.

Еще один важный фактор — отсутствие эмпатии между россиянами и чиновниками. Граждане не чувствуют сопереживания и искренней вовлеченности властей в их проблемы, отмечают эксперты.

Социальные сети и мессенджеры стали точкой самоорганизации локальных протестов Фото:? lvaro Ib? ez /Flickr.com

Как рассказал «URA.RU» глава коммуникационного холдинга «Minchenko consulting» Евгений Минченко, случаи в Кемерово и в Волоколамске произвели впечатление на губернаторский корпус: «Нам заказали провести несколько тренингов по актикризису в регионах. Думаю, что власть осознает необходимость совершенствования антикризисных протоколов и наработку коммуникативных умений».

Аналитики приводят ряд мер, которые помогут минимизировать риски. В первую очередь власти должны изучить уже имеющиеся проблемы и выявить внутриэлитные расколы, которые могут стать катализаторами протестов.

Также эксперты советуют привыкнуть к новой информационной реальности, где соцсети и мессенджеры стали точками самоорганизации протестных групп. «Цензура и полный запрет не решат проблему — на место одной платформе придет другая», — уверены эксперты.