Как мэрия Екатеринбурга превратила митинги против храма в развлечение

Сквер стал главным местом тусовки горожан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Несанкционированный протест против собора Святой Екатерины обретает все большие масштабы. В сквер у театра драмы приходят не столько митинговать, сколько тусоваться: прийти на Октябрьскую площадь и не встретить знакомых к концу недели уже невозможно.

Последние дни протеста в сквере впечатлили всех наблюдателей размахами. Если в понедельник, 13 мая, примерно половина пятачка перед забором стройки была свободна, то в среду горожане стояли даже у театра драмы. Причем активный протест шел только в первых рядах. Позади них были многочисленные зеваки, которые пришли на Октябрьскую площадь, чтобы вживую увидеть происходящее, встретиться с друзьями. Некоторые включали музыку и танцевали, некоторые умудрялись даже разбивать пикники. В четверг тусовке не помешали рамки, которые выставили силовики: через них должен был пройти каждый протестующий.

Третий день протестов стал самым многочисленным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Наблюдатели отмечают: проблема в том, что в городе больше нет публичных мероприятий, которые могли бы собрать активных жителей города. 18 мая в городе пройдет «Ночь музеев», но эксперты в беседе с «URA.RU» уже высказывали предположения, что, находясь по площадкам, толпа направится в сквер. А подготовка к полумарафону «ЗаБег», который состоится 19 мая, и вовсе вызвал очередную волну возмущений, так как на Октябрьской площади появился еще один забор, пусть и не капитальный.

«Это абсолютно так, — соглашается политолог Александр Пирогов, что вечером в Екатеринбурге некуда пойти, кроме как на митинг. — Это глупо и только провоцирует людей на то, чтобы показать городской и областной власти фигу».

Особо смелые разносчики пиццы предлагали еду даже силовикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соцсети ночью пестрили фотографиями, как работники «Додо Пицца» бесплатно раздавали еду в сквере, а владелец ресторанов «Вьетмон» Ань Нгеун делился с участниками несанкционированной акции теплыми пледами. Протестующих даже поддержала парфюмерная сеть «Золотое яблоко». В группе компании во «ВКонтакте» накануне появился пост: «Мы не против строительства храма, но ещё мы за зеленый город, и надеемся, что сквер останется, ведь парковых зон в Екатеринбурге совсем мало».

Собеседники «URA.RU» соглашаются, что крупный митинг для бизнеса — это отличный повод заявить о себе на волне «хайпа». И этот момент мэрией тоже был упущен. «В городе почти не происходит ничего яркого и значительного, а тут такой повод. Единственное, что могло отвлечь бизнес, — это какое-нибудь крупное событие, например большой музыкальный концерт, — сказал „URA.RU“ уральский ресторатор Евгений Кексин, умеющий мастерски пиарить бизнес на новостной повестке. — Разные компании привозили в сквер и пиццу, и чебуреки».

«Какие-либо вечерние активности могли бы снизить долю протестующих горожан, но их вообще нет.

Меры, которые предпринимает мэрия, не останавливают протест Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Когда есть система мониторинга соцсетей, когда есть информация о протестных настроениях от правоохранительных органов, наверное, администрация должна предлагать жителям что-то взамен, чтобы в несанкционированные акции не вовлекались случайные прохожие. Но эти действия надо предпринимать быстро, и это было полезно в самом начале. А сейчас я бы уже опасался подобное проводить», — сказал «URA.RU» директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Вице-мэр по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Куземка пояснила «URA.RU», что администрация города не хочет отвлекать горожан «пустыми мероприятиями», чтобы они потом не почувствовали себя обманутыми. «Если вопрос стоит о том, что не стало небольшого участка сквера, то надо выходить на диалог с жителями. При этом у нас планировалось яркое мероприятие — общегородской выпускной. Но с учетом происходящего и того, что выпускники уезжают за город, было решено перенести событие на следующий год», — сказала «URA.RU» Екатерина Куземка. Собеседница агентства добавила, что, несмотря на масштабы конфликта, властям удалось найти компромисс — строительство «Парка Согласия».