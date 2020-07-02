Почему не все регионы УрФО справились с голосованием

Регионам пришлось проводить голосование в особых условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Уральском федеральном округе определились регионы-лидеры и аутсайдеры по итогам всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Власти некоторых субъектов смогли переломить негативные тренды и показать достойные результаты, другие — вошли в число территорий с самыми низкими показателями по стране. Собеседники URA.RU в политической среде считают, что «двоешников» неминуемо ждет наказание от федерального центра.

Голосование по поправкам в Конституцию длилось семь дней, 1 июля было основной и заключительной датой плебисцита. За это время явка по стране составила 65%, ранее в политсреде обсуждалось, что такие цифры являются оптимальными для власти, так как демонстрируют активное участие населения. Из тех россиян, что пришли на участки, 77,92% поддержали конституционные изменения, 21,27% оказались против.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в регионах УрФО Инфографика: URA.RU

Самые провальные результаты в УрФО продемонстрировала Свердловская область. Она оказалась на 72 месте среди регионов по уровню явки — 51,59%, и на 13 месте по уровню протестного голосования — 32,96%. Поддержали поправки 65,97% свердловчан. При этом источники URA.RU говорят, что изначально субъект получил вводные от федерального центра выступить на уровне президентских выборов 2018 года, когда Владимира Путина поддержали 73% свердловчан, а явка была 62%.

Инсайдеры объясняют, что после перезапуска голосования по Конституции подготовка в регионе к плебисциту шла в авральном режиме: «Фактически было два центра принятия решений». По данным собеседника в свердловской власти, в Екатеринбурге за итоги голосования отвечала вице-мэр Екатерина Куземка, которая сделала ставку на отчетность бюджетников по QR-кодам и голосование во дворах. «Но технология с QR-кодами не сработала — купоны просто лежали пачками на участках. А в случае с голосованием во дворах подвела погода». В региональной власти же ключевым ответственным считается глава департамента внутренней политики Антон Третьяков. По словам инсайдера, он замыкал на себя контакты с ФПГ, мэрами и «отчаянно спорил с Екатериной Куземкой».

«Когда стало понятно, что с явкой большие проблемы, губернатор Евгений Куйвашев стал активизировать подчиненных, ругаться на мэров. В итоге в последний день благодаря титаническим усилиям явка перевалила 50% барьер», — сообщил инсайдер.

Среди регионов УрФО безусловным лидером по количеству участников голосования и сторонников поправок оказался ЯНАО. Явка здесь составила 80,76% — это 15 результат по стране (на 1 месте оказалась Чечня с 95,09%, на 85-м — Камчатка с 44,08%). А число голосов «за» на Ямале оказалось выше, чем в среднем по стране — 89,16%. Против поправок проголосовали всего 10,29% пришедших на участки.

Команда главы Ямала Дмитрия Артюхова продемонстрировала слаженную работу на голосовании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом правительство Ямала подходило к голосованию с высоким риском провалить итоги. Плебесцит проходил летом, когда жители округа уезжают в отпуск в теплые регионы. А крупнейший город Ямала — Новый Уренгой — был охвачен коронавирусом. «Перевернуть ситуацию в свою пользу властям помогли проверенные методы, которые обычно используются ими на выборах: лотереи-викторины и досрочное голосование в отдаленных районах», — поделился осведомленный собеседник URA.RU.

Власти Тюменской области сумели добиться явки 77%, хотя, по словам источников URA.RU в местном правительстве, изначально рассчитывали на 60%. У руководства региона вызывали серьезные опасения усталость жителей от пандемии коронавируса и недовольство карантином. «Но благодаря тому, что коммунисты не смогли организовать массовых протестных акций, а власти слажено мобилизовали госслужащих, бюджетников и работников предприятий, получился высокий результат», — сказал источник агентства. По голосам «за» поправки Тюменская область оказалась в лидерах по стране — 85,57%. Против изменений выступили 14,04%.

Большинство уральских регионов смогли обеспечить явку, несмотря на угрозу коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области подготовка к голосованию по Конституции совпала с резким скачком заболеваемости COVID-19 и стартом выборной кампании в законодательное собрание, а также в органы местного самоуправления в городах и районах. Источники говорят, что местные власти оказались в эксперименте — им нужно было обеспечить безопасность жителей, провести удачную кампанию, при этом убедиться, что в сентябре они смогут повторить успех, если ситуация с коронавирусом не улучшится. В итоге, явка в регионе составила 65,88%. Число голосов «за» — 69,54%, «против» — 29,55%. Главным условием достижения необходимых цифр местные источники агентства считают продление голосования на неделю: «Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы растянуть голосование в сентябре на несколько дней. То есть проголосовать за несколько дней до основной даты 13 сентября, при этом сохранить на этот период возможность агитации».

У чиновников в ХМАО установка по явке в 60% изначально вызвала опасения, поделился инсайдер, так как обычно регион показывает такие высокие цифры только на президентских выборах. Ситуация была осложнена пандемией коронавируса — регион находится на пике заболеваемости (9,5 тысячи случаев заражения). Местным властям пришлось вводить новые формы голосования, например, во дворах, проводить активную мобилизацию на предприятиях, организовывать викторины. «Плюс был креатив типа записи голосовых сообщений с голосом главы ХМАО Натальи Комаровой, приглашающей на избирательные участки», — рассказал собеседник URA.RU в югорской власти. В результате регион сумел добиться оптимальных значений. На участки пришли 61,72% жителей. Из них 69% поддержали поправки, а 30,05% оказались против.

Курганцев мотивировали на участие в голосовании открытием кафе и кинотеатров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководству Курганской области не хватило пары процентов, чтобы показать оптимальный результат по явке — здесь она составила 57,83%. При этом поддержали поправки 69,58% голосовавших, а 29,53% оказались против. Во время подготовки к голосованию местные власти столкнулись с трудностями из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. В начале июня количество новых случаев в день опускалось даже до трех, а 25 июня подскочило до 35. Собеседники агентства в курганской власти считают, что мотивировать жителей удалось за счет ослабления мер изоляции — с 30 июня здесь открылись кинотеатры и кафе с летними верандами. «После жестких ограничений люди эмоционально восприняли долгожданное снятие ограничений, что вполне могло отразиться на явке», — говорит собеседник URA.RU.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что регионы, провалившие итоги голосования по Конституции, неминуемо ждет наказание от федерального центра. «Регионы должны понять, что одни из них „двоечники“, а другие — „отличники“. Не реагировать на итоги нельзя. Иначе у „отличников“ может возникнуть мысль, что они зря так старались, — полагает Журавлев. — Думаю, что работа будет идти на уровне вице-губернаторы — управление внутренней политики администрации президента. Вице-губернаторов посекут, а регионы лишат каких-то мероприятий, либо дотаций».

В то же время, доктор политических наук Сергей Черняховский верит, что чрезмерная критика регионов может быть непродуктивной. Но анализ ситуации необходим, чтобы понять, какие обстоятельства в субъектах влияли на итоги голосования, и какие поправки были приняты ими в штыки, заявил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что Кремль не будет устраивать разбор полетов регионам, показавшим наиболее слабые результаты. «Никакой заказной явки и заказного результата нет и не было. Наоборот, основной критерий, обязательный для соблюдения всеми — предельная чистота и транспарентность голосования».