Сергей Жигунов признался, почему бросил актерскую карьеру

Творческий вечер известного актера состоялся в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популярный российский актер, продюсер и режиссер и советник лидера партии «Новые люди» Сергей Жигунов, путешествующий с творческими вечерами по городам России, добрался до столицы Южного Урала. Он рассказал челябинцам, как стал актером и почему в итоге променял актерскую карьеру на продюсерскую и режиссерскую.

Все началось с блестящей роли двоечника

По словам актера, первой его блестящей ролью в театре была роль двоечника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Творческий вечер состоялся благодаря партии «Новые люди». Именно они организовали тур известного актера по городам России. Сергей Жигунов является советником лидера партии по культуре и помогает разрабатывать для них программу в этой сфере. Поездки по регионам помогают ему более подробно ознакомиться с проблемами. Ранее актер уже посетил Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Таганрог, Архангельск, Екатеринбург и родной Ростов.

«Я родился в городе Ростов-на-Дону и не собирался быть артистом. Я хотел быть археологом, — начал Жигунов. — Когда я учился в школе, я хулиганил много. После восьмого класса папа устал и отдал меня в ПТУ. Потом я приехал к маме, а мама училась тогда на заочном факультете в Щукинском институте в Москве, и начал что-то подыгрывать в отрывках. Артистов тогда не было — было лето, и все были на каникулах. И меня попросили сыграть какого-то двоечника. Это была лучшая моя роль, наверное, театральная, я так блеснул, так продемонстрировал глубинное понимание процесса…»

После успешной роли актера пригласили поступать в театральное училище. Но для этого пришлось сначала вернуться в родной город и все-таки окончить школу. «Если честно, я пытаюсь понять, хотел я быть актером или нет. Мне очень нравится эта профессия, но все равно я хотел быть археологом. У нас были какие-то проблемы с этим факультетом в Ростове, некуда было поступать. И поэтому моя жизнь пошла по наклонной, я пошел по пути наименьшего сопротивления, по проторенному мамой маршруту…» — поделился Жигунов.

Работа в ситкоме «Моя прекрасная няня» заставила Жигунова по-новому посмотреть на профессию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Щукинского училища актера выгнали, и какое-то время он работал в ростовском ТЮЗе. Потом Жигунову удалось восстановиться. Будучи студентом театрального, он стал сниматься в фильме «Гардемарины, вперед!» и именно после этого получил всероссийскую известность. С тех пор в театр Жигунов уже не возвращался и окончательно остановился на кино. Дальнейшая его работа была связана с романтическими ролями, лошадями и шпагами.

Поворотным моментом в творческой карьере Жигунова стали съемки в одном из самых рейтинговых российских сериалов — «Моя прекрасная няня». По словам актера, к тому моменту он был уверен, что уже все знает о работе актера. Но оказалось, что это не так. Жигунов получил совершенно новый опыт съемок в формате ситкома.

Из актеров — в продюсеры и режиссеры

После того, как во время съемок актеру повредили шпагой глаз, он понял, что его карьера может в любой момент закончиться, и решил стать продюсером. В этой роли Жигунов снял сразу два телесериала: «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро».

А через некоторое время попробовал себя еще и в режиссуре, выпустив, пожалуй, один из самых дорогих сериалов на отечественном телевидении — «Три мушкетера». Правда, от идеи до ее реализации прошло немало времени — около 12 лет. По словам Жигунова, именно столько времени понадобилось, чтобы получить разрешение на съемки от знаменитого мушкетера — Михаила Боярского. А без его разрешения актер не чувствовал, что имел моральное право снимать фильм.

Помимо творчества, советник лидера партии «Новые люди» пообщался с челябинцами и о проблемах культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как реанимировать культуру в регионах

Помимо творчества, советник лидера партии «Новые люди» пообщался с челябинцами и о проблемах культуры. «Находясь на Урале уже второй день, могу сказать, что в целом у вас просматривается одна проблема. В глаза бросается некая архитектурная история: давление офисов сверхкорпораций в городской архитектуре», — отметил Жигунов.

Но еще более важной проблемой, которая есть во всей культуре в регионах, является недостаточное финансирование. «Всем не хватает средств на культуру. И здесь важен вопрос перераспределения средств. Этим надо заниматься и заниматься серьезно. Потому что сейчас у нас все сосредоточено только в столицах», — добавил советник лидера Новых людей.

В завершении Жигунов поделился своими впечатлениями о Челябинске. По словам актера, ему понравилась спокойная атмосфера в центре города. Жители Челябинска, как отметил Жигунов, показались ему намного дружелюбнее, чем екатеринбуржцы, хотя города разделяют всего чуть более 200 км.