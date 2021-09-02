Челябинские инсайды: в правительство войдет чекист

А как вы спасаетесь от мемов про Шуфутинского 3 сентября? URA.RU

В челябинском правительстве ждут прихода силовика из ФСБ, главе Пластовского района Андрею Пестрякову предстоит держать первый экзамен перед губернатором Алексеем Текслером. Параллельно с этим в регионе таинственно исчезают билборды с эсерами, а мэры предпочитают смотреть, как проваливаются нацпроекты, лишь бы не стать уголовниками.

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Алексей Текслер в конце сентября поедет в Москву на госсовет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заседание рабочей группы Госсовета отложили

Инсайдеры сообщают, что заседание рабочей группы Госсовета по экономике и финансам, которой руководит челябинский губернатор Алексей Текслер, отложили до конца сентября. «Ничего проблемного, просто сейчас все заняты выборами в Госдуму и в Кремле решили перенести мероприятие. Все останется в силе, в том числе и участие высшего руководства страны, и озвучивание важных решений. Кстати, другие мероприятия с участием губернаторов и федеральных органов власти в Москве переносят на более поздние сроки и все это связано с занятостью по выборам», — сообщают источники.

Текслера ждут в вузах

Как сообщают инсайдеры, губернатору Алексею Текслеру очень понравился формат с чтением лекции первокурсникам в Южно-Уральском государственном университете. «Это было очень необычно и интересно для первого лица региона, да и в университете остались очень довольны. Скорее всего такая работа будет продолжена. Конечно, тематику придется менять, всякий раз придумывать что-то новое. Есть запрос на такие лекции со стороны других вузов», — говорят в правительстве области.

Тимур Мухамедьяров ждет губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

….и на юге области

По словам источников, в планах губернатора Алексея Текслера значится поездка на юг области. В повестке названы Троицк (мэр Александр Виноградов), а также Троицкий (глава Тимур Мухамедьяров) и Пластовский районы (глава Андрей Пестряков). С Виноградовым и Мухамедьяровым Текслер уже встречался на их территории, когда ездил к ним до пандемии. Для Пестрякова, ставшего главой после смерти предшественника Александра Неклюдова это будет первый экзамен. «Строго говоря, Пестрякову особо бояться нечего. Неклюдов, а он был лучшим из лучших, оставил ему хорошее наследство в виде ухоженного района и это наследство еще не успели разбазарить», — говорят в кулуарах.

В челябинское правительство войдет новый чекист

Тихо и незаметно для широкой общественности состоялось увольнение с поста помощника губернатора Феликса Шарифуллина. При этом не являлось особым секретом, что Шарифуллин, как действующий сотрудник ФСБ, был прикрепленным сотрудником от силового ведомства. «При всех губернаторах в аппарате резиденции работает такой прикрепленный сотрудник. Говорят, что к Шарифуллину никаких претензий не было, он просто решил уйти со службы. Теперь в резиденции ждут, кого ФСБ пришлет на его место. А Шарифуллин, кстати, может вернуться в правительство, но уже как обычный госслужащий», — говорят в кулуарах.

Виктору Тихоненко предстоит разбираться с контрактами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионе срываются контракты на капремонт

Как сообщают инсайдеры, в Челябинской области оказались под угрозой срыва целый ряд крупных контрактов, заключенных с региональным оператором капитального ремонта (Фонд капремонта). «Торги отыграли в начале года, за это время материалы подорожали. Работы по ранее заключенным контрактам могут принести убытки. Дешевле заплатить штраф за расторжение договора», — говорят в бизнес-сфере. Все это создает серьезные проблемы Виктору Тихоненко, который стал временным руководителем фонда после отставки с этой должности Вадима Борисова.

Партии боятся высокой явки

По сообщениям инсайдеров, социологи отмечают повышение интереса к выборам в Госдуму и явка может быть выше, чем прогнозируется сейчас. «В Челябинской области в ЕР уже почти поверили, что явка будет на уровне 39% и даже согласовали ее с Москвой. Но явка может уйти за 43% и не факт, что не за счет протестного электората. При этом нет ясности, к кому уйдет электорат. В КПРФ, в ЛДПР, а также в партии „Справедливая Россия — За правду“, тоже этого пока не понимают и даже боятся, что протестный процент заберут непарламентские партии», — сообщают источники.

У Валерия Гартунга появился серьезный соперник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском округе ждут сюрпризов

Говорят, что темной лошадкой на выборах в Госдуму в Коркинском округе уже стал кандидат от «Российской партии свободы и справедливости», полковник погранслужбы ФСБ Владислав Долгов. «На эту партию никто не обращал внимания. Все думали, что основная борьба развернется между депутатом Госдумы Валерием Гартунгом („Справедливая Россия — За правду“) и врачом Антоном Рыжим („Единая Россия“). Когда стало ясно, что кампания у Рыжего откровенно вялая, билбордов нет, все решили, что Гартунг может расслабиться. Теперь, когда появились билборды с Долговым, элиты, наконец, посмотрели его биографию и задумались. Кто может стоять за его выдвижением? Явно это не технический кандидат», — толкуют в кулуарах.

Билбордов с Василием Швецовым стало меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эсеры снимают билборды

Говорят, что в Челябинском округе стало меньше билбордов с изображением кандидата от партии «Справедливая Россия — За правду», депутата ЗСО Василия Швецова. Такая же история в Златоустовском округе, где исчезают билборды с другим эсером, депутатом горсобрания Миасса Павлом Логиновым. «То ли это по договоренности ЕР с лидером челябинских эсеров Валерием Гартунгом, то ли тактика самого Гартунга… Зато в Металлургическом округе, где от ЕР баллотируется Владимир Бурматов, никто билборды с кандидатом от эсеров Дмитрием Лариным не снимает. Видимо здесь договоренности не действуют», — судачат в кулуарах.

Бандиты вмешались в выборы

Говорят, некоторые кандидаты в Госдуму и в райсоветы в Челябинске стали задействовать представителей криминалитета. «Привлекают даже откровенных бандитов, особенно на довыборах. Эти бандиты обеспечивают безопасность агитаторов своих кандидатов и запугивают агитаторов соперников. Никогда так откровенно криминал не использовали», — говорят в выборных штабах. По слухам, якобы, задействованы люди известного в криминальных кругах Владимира Пузикова (Пузика). «Сам Пузик аполитичен, но ему видимо пообещали поддержку в бизнесе, он занимается маршрутными перевозками», — судачат в Челябинске.

Вячеслав Ершов потеряет партийный пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ершов лишится партийной должности

Говорят, что в скором времени сменится руководитель Курчатовского политсовета «Единой России» в Челябинске. Этот пост сейчас занимает экс-депутат ЗСО Вячеслав Ершов, который сейчас баллотируется как самовыдвиженец в Курчатовский райсовет. «Во-первых, сама история с его выдвижением сомнительная и не понравилась руководству ЕР. Во-вторых, Ершов в последнее время занимался шумными разборками с депутатом гордумы Челябинска Ильей Мительманом. Он очень радовался, когда узнал, что Мительмана собираются лишить мандата за то, что тот не указал лишние миллионы рублей в декларации. Ершов всерьез думал, что победил, но в этой войнушке все станут проигравшими», — говорит инсайдер.

Экс-депутат устроил скандал

Есть еще одна версия, за что экс-депутат челябинского заксобрания Вячеслав Ершов лишится должности секретаря политсовета в Курчатовском районе Челябинска. Говорят, что, когда сотрудники ГИБДД остановили его машину, он, по слухам, устроил скандал. Припомнил все свои прежние должности. Сначала, якобы, кричал, что он спикер райсовета, а потом, что депутат ЗСО. «Его фамилию записали и об этом стало известно в ЕР. Никто за него заступаться не стал», — говорит инсайдер.

Андрей Фалейчик ждет новых диверсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Диверсии в Копейске могут повториться

В мэрии Копейска активно обсуждают, что за водной диверсией в канун 1 сентября, когда весь город остался без воды, могут стоять недружественные власти бизнесмены. 31 августа неустановленные лица перекрыли на водоводе запорную арматуру, а первый тревожный сигнал администрация получила еще зимой, когда начала извлекать из коллекторов завернутые в фуфайки бетонные блоки. Старожилы мэрии шепчутся, что главе Копейска Андрею Фалейчику нельзя недооценивать потенциал экс-руководителя ЗАО «УК „Горводоканал“» Николая Сединкина. «Когда в домах копейчан внезапно отключают воду, жители во всем винят местные власти, а Сединкину это, якобы, выгодно», — говорят в мэрии.

История со школой в Сарафаново может стать уголовной

Правоохранительные органы получили новый повод присмотреться к фирме, которая с фигурирует в строительных скандалах последних лет. «Обращение к губернатору Алексею Текслеру относительно школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района спровоцировало всплеск интереса силовиков к подрядчику, точнее к фирме «Стройтранссоюз» Равката и Михаила Азаматовых. «Школу-долгострой обещают сдать не к 1 сентября, а 31 декабря. А в процессе обещаний разбирают уже построенное и вывозят оборудование. Минстрой Челябинской области уже выиграл административное дело, фирму оштрафовали. Но это может быть лишь меньшая из проблем», — рассказал инсайдер. Михаил Азамтатов уже стал фигурантом уголовных дел по строительству биатлонного стадиона в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.

Одним из долгостроев «Стройтранссоюза» стал стадион в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандальной фирме грозит «черный список»

Первый (или, скорее, очередной) звонок для «Стройтранссоюза» Равката и Михаила Азаматовых уже прозвенел. «Операции по счетам фирмы Азаматовых приостановлены. Для знающих людей очевидно, что это может означать начало конца фирмы, которая строила ряд знаковых объектов для региона, ставших поводом для уголовных дел. Ранее в судах областной минстрой проигрывал „Стройтранссоюзу“. Бизнесмены как-то легко опротестовывали даже административные взыскания, но уже два суда министерство выиграло. Один по биатлонному стадиону в Златоусте, другой по школе в Сарафаново. Теперь можно рассчитывать на победы по искам от убытков, а также добиваться, чтобы „Стройтранссоюз“ внесли в список недобросовестных подрядчиков. Это будет началом финансового краха», — рассказал инсайдер.

Дело Виноградова напугало мэров

В истории со школой в Сарафаново в Чебаркульском районе, где подрядчики (фирма «Стройтрансоюз») начинает разбирать стройку, жители винят местные власти, в том числе и главу района Василия Пупырева, который, якобы, бездействует. По словам инсайдера, причиной такого бездействия могло стать уголовное дело в отношении мэра Троицка Александра Виноградова. «Виноградов в свое время, чтобы избежать разморозки Троицка, заставил коммерсантов включить тепло в городе и попал под уголовное дело за превышение полномочий. Теперь ни один глава не отважится на подобный шаг. Даже если всю стройку в Сарафаново растащат, тот же Пупырев поостережется от решительных мер, чтобы его не обвинили, как Виноградова», — говорят в кулуарах.

Александр Виноградов решил не создавать себе новых проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Троицка предпочел устраниться

Уголовное дело мэра Троицка Александр Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, и напугавшее его коллег, сказалось и на истории с капремонтом школы искусств в поселке Станционном. Подрядчик скрылся с авансом, а здание стало разваливаться. «По юридическому офису в Башкирии не нашли директора фирмы Салавата Баширова. Сама фирма в „черном списке“ как недобросовестный подрядчик. По сути, в условиях форс-мажора мэрия могла начинать что-то делать с объектом. Но была большая вероятность, что действия признают незаконными и тогда бы был повод для новой уголовки. Проще устраниться и решать дела через суд, а что школа развалилась, это уже другая история», — рассуждают в Троицке.

Вакцинация стала поводом для скандала в Троицке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковид-бунт затеяла похоронщица

За скандалом с якобы принудительной вакцинацией сотрудников Дворца культуры в Троицке стоит похоронная служба, говорят инсайдеры. «Одним из лидеров бунта против директора ДК Елены Пащенко, которая агитировала всех прививаться, стала дама, подрабатывающая в местной ритуальной службе. С одной стороны, похоронщики прекрасно знают, что коронавирус очень даже существует. Антиковидная, а теперь еще антипрививочная агитация со стороны этой дамы, начитавшейся интернета, начинает не только раздражать. Начинает казаться, что смерти ей выгодны», — говорят в Троицке.

Хозяин санатория покидает Россию

Продажа одного из самых известных в Челябинской области санаториев «Кисегач» связана с возможной эмиграцией его собственника. «Бывший главврач Валерий Сорокун, связавший свою жизнь с курортом, умер. Его наследник Иван Сорокун уехал за границу, и „Кисегач“ его больше не интересует. Он просто хочет выйти в кэш, выручив максимум возможного. К тому же, несмотря на известный бренд, бизнес весьма хлопотный и требующий значительных вложений», — рассказал URA.RU инсайдер.