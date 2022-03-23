Комедия с Глюкозой и мультфильм с озвучкой Милохина

Рекомендации URA.RU на 24 марта

23 марта 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Певица Глюкоза снялась в фильме «Моя ужасная сестра» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Четверг — день кинопремьер. Не пропустите мультфильм с озвучкой от Дани Милохина, Саши Гудкова и Иды Галич, семейную комедию с Глюкозой и документальный фильм про Джона Кеннеди. Все самые интересные события — в нескучной афише URA.RU на 24 марта. Новые фильмы Сходите с детьми на мультфильм «Финник». Он рассказывает про жизнь домовых, которые тайно обитают в мире людей, заботятся о доме и хранят домашний очаг. Финник — добрый и забавный домовой, но вот только вредный и озорной. Он любит подшучивать над хозяевами дома, поэтому ни одна семья пока не задерживалась в его владениях. Но новые жильцы совсем не похожи на других, на них не работают уловки Финника. Мало того — он начинает дружить с девочкой Кристиной и даже умудряется спасти с ней целый город, когда в нем начинают происходить странные вещи. Мультфильм озвучили блогеры Ида Галич и Даня Милохин (Дане доверили сразу трех персонажей), комик и телеведущий Александр Гудков. Также в прокат выходит семейная комедия «Моя ужасная сестра». Десятилетние Лена и Маруся вынужденно становятся сестрами, когда их родители решают пожениться. Теперь им приходится все делить и бороться за внимание родителей. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, они решают рассорить взрослых. В роли родителей — Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и Владимир Яглыч («Молодежка», «Мы из будущего»). На большом экране появится документальный фильм «Как убили Джонна Кеннеди». Новое расследование режиссера Оливера Стоуна основано на секретных документах, проливающих свет на убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Мы по-прежнему не знаем, кто его организовал и кто нажал на курок, но возможно, фильм даст ответ на эти вопросы. Новости игровой индустрии Разработчики игры Far Cry 6 запустят в четверг первые бесплатные выходные . Также 24 марта игра получит бесплатный кроссовер с сериалом «Очень странные дела» в виде новой миссии. Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.5 — он доступен для PC и консолей. Патч исправляет целый ряд ошибок на консолях и PC, связанных с багами и ошибками при выполнении квестов и в геймплее. Он также убрал ошибки, которые приводили к частым вылетам. Чем заняться онлайн Посетите онлайн-лекцию , посвященную манге. Все о японских комиксах расскажет Юлия Тарасюк, куратор Центра манги и комиксов (Санкт-Петербург), исследователь манги. Она раскроет, чем отличается манга для отаку (фанатов) от манги для широкой аудитории и почему в Японии манге прошлось пройти через сложный путь перед признанием в обществе. Присоединяйтесь к лекции в 19:00 по мск. В это же время Псковская филармония приглашает на спектакль «Ромео и Джульетта» , поставленный артистами Имперского Русского балета и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Художественный руководитель постановки — солист балета Большого театра, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Четверг — день кинопремьер. Не пропустите мультфильм с озвучкой от Дани Милохина, Саши Гудкова и Иды Галич, семейную комедию с Глюкозой и документальный фильм про Джона Кеннеди. Все самые интересные события — в нескучной афише URA.RU на 24 марта. Новые фильмы Сходите с детьми на мультфильм «Финник». Он рассказывает про жизнь домовых, которые тайно обитают в мире людей, заботятся о доме и хранят домашний очаг. Финник — добрый и забавный домовой, но вот только вредный и озорной. Он любит подшучивать над хозяевами дома, поэтому ни одна семья пока не задерживалась в его владениях. Но новые жильцы совсем не похожи на других, на них не работают уловки Финника. Мало того — он начинает дружить с девочкой Кристиной и даже умудряется спасти с ней целый город, когда в нем начинают происходить странные вещи. Мультфильм озвучили блогеры Ида Галич и Даня Милохин (Дане доверили сразу трех персонажей), комик и телеведущий Александр Гудков. Также в прокат выходит семейная комедия «Моя ужасная сестра». Десятилетние Лена и Маруся вынужденно становятся сестрами, когда их родители решают пожениться. Теперь им приходится все делить и бороться за внимание родителей. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, они решают рассорить взрослых. В роли родителей — Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и Владимир Яглыч («Молодежка», «Мы из будущего»). На большом экране появится документальный фильм «Как убили Джонна Кеннеди». Новое расследование режиссера Оливера Стоуна основано на секретных документах, проливающих свет на убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Мы по-прежнему не знаем, кто его организовал и кто нажал на курок, но возможно, фильм даст ответ на эти вопросы. Новости игровой индустрии Разработчики игры Far Cry 6 запустят в четверг первые бесплатные выходные. Также 24 марта игра получит бесплатный кроссовер с сериалом «Очень странные дела» в виде новой миссии. Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.5 — он доступен для PC и консолей. Патч исправляет целый ряд ошибок на консолях и PC, связанных с багами и ошибками при выполнении квестов и в геймплее. Он также убрал ошибки, которые приводили к частым вылетам. Чем заняться онлайн Посетите онлайн-лекцию, посвященную манге. Все о японских комиксах расскажет Юлия Тарасюк, куратор Центра манги и комиксов (Санкт-Петербург), исследователь манги. Она раскроет, чем отличается манга для отаку (фанатов) от манги для широкой аудитории и почему в Японии манге прошлось пройти через сложный путь перед признанием в обществе. Присоединяйтесь к лекции в 19:00 по мск. В это же время Псковская филармония приглашает на спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный артистами Имперского Русского балета и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Художественный руководитель постановки — солист балета Большого театра, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.