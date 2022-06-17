Минэкономразвития: инфляция в РФ в 2022 году останется двузначной

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, решетников максим
Инфляция будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис в России

Инфляция в России в 2022 году останется двузначной. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в эфире телеканала «Россия 24» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Она будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5%», — пояснил Решетников. Недавно курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным.

Ранее Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ.

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Инфляция в России в 2022 году останется двузначной. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в эфире телеканала «Россия 24» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Она будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5%», — пояснил Решетников. Недавно курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным. Ранее Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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