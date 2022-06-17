Минэкономразвития: инфляция в РФ в 2022 году останется двузначной

Инфляция в России в 2022 году останется двузначной. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в эфире телеканала «Россия 24» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Она будет ощутимо ниже предыдущей оценки в 17,5%», — пояснил Решетников. Недавно курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что такое укрепление рубля по отношению к доллару является предельно возможным.
Ранее Решетников в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что укрепление рубля станет вызовом для экономики России. Кроме того, глава ведомства приветствовал шаги по снижению ключевой ставки ЦБ.
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