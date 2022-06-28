Власть ищет источник «длинных» денег на преодоление санкций

Для долгосрочных инвестиций понадобились пенсионные накопления

28 июня 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Низкие доходы населения и вопросы к работе НПФ препятствуют появлению пенсионных накоплений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финансовый блок правительства вернулся к обсуждению пенсионной реформы с целью создать систему добровольных накоплений на старость. Она нужна государству в роли «длинных» денег — дешевых долгосрочных кредитов на нужды приоритетных программ развития. Пока кабмин вынужден выдавать льготные кредиты на критически важные в условиях антироссийских санкций проекты за счет высоких нефтегазовых доходов, но долго так продолжаться не может и власть будет искать новое решение, рассказали URA.RU эксперты. О том, что пенсионная накопительная система может и должна выступать источником финансирования развития инвестиционного потенциала России, неоднократно говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В 2019 году она прямо указала на отсутствие внутренних источников «длинных» денег как на «слабое место, которое еще остается» у российской экономики. В ответ на запрос URA.RU в Центробанке добавили, что регулятор также рассматривает в качестве источников инвестиции акционерный капитал, то есть собственные средства компаний, и кредиты. Источником «длинных» денег для экономики РФ должна выступать пенсионная накопительная система, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU «По последним доступным данным Росстата, российские предприятия в I квартале 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 7 трлн 120,6 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за тот же период 2021 года. Многие компании также получили рекордные прибыли в 2021 году. Таким образом, частный сектор обладает существенными ресурсами для реализации инвестиционных программ. Кредит является дополнением к акционерному капиталу. Причем ключевое значение имеет длинный кредит, поскольку инвестиционные кредиты рассчитаны, как правило, на долгий срок», — пояснила пресс-служба ЦБ. Для повышения доступности долгосрочных кредитов нужна стабильно низкая инфляция, отметил представитель Центробанка. «Ведь банки закладывают инфляционную премию в стоимость заемных средств. Поэтому ставки по длинным кредитам зависят не столько от ключевой ставки на сегодняшний день, сколько от ожиданий банков, финансовых рынков, какой будет инфляция в перспективе пяти, семи и десяти лет. То есть принципиальную роль играет уверенность, что Центральный банк может поддерживать низкую и стабильную инфляцию в экономике. Ценовая стабильность является безусловным приоритетом для Банка России при проведении денежно-кредитной политики», — подчеркнул он. Антон Силуанов готовит поощрения для россиян, которые решат копить на пенсию Фото: Владимир Андреев © URA.RU К текущей дефляции в Банке России относятся осторожно и в своем июньском докладе обратили внимание на рост инфляционных ожиданий среди населения. Для развития экономики благоприятен стабильно низкий уровень роста цен, а дефляция или высокая инфляция — это негативные факторы, пояснил URA.RU экономист Михаил Беляев. «Согласно общепринятой экономической теории Джона Кейнса считается, что небольшая инфляция в 2-3% выступает своего рода „смазкой“ для экономики. В этом случае потребители и бизнес понимают, что цены понемногу растут и у них есть стимул для производства и покупки товаров. А инфляционные ожидания населения — это психологический фактор, сейчас данные ЦБ означают, что основная масса потребителей готова к росту цен. Компании и торговые сети могут использовать эти ожидания, чтобы цены в самом деле повысить», — сказал эксперт. Пока ценовая стабильность в России не достигнута, решать проблему «длинных» денег в Центробанке будут совместно с Минфином, глава которого Антон Силуанов работает над законопроектом о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Общаясь в середине июня с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, Силуанов рассказал, что ведомство готовит налоговые поощрения для россиян, а в качестве еще одного стимула рассматривает государственное софинансирование отчислений. «Одним из ключевых приоритетов является задача по увеличению долгосрочных сбережений граждан, в том числе пенсионных накоплений. По поручению президента РФ прорабатывается вопрос софинансирования со стороны государства взносов граждан в долгосрочные пенсионные продукты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина 28 июня в ответ на вопрос о концепции появления института «длинных» денег в стране. В правительстве вернулись к обсуждению пенсионной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Накопительная часть пенсии россиян остается замороженной с 2014 года, а отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Попытки мотивировать россиян делать накопления на старость путем взносов в специализированные фонды добровольно сверх обязательных отчислений в ПФР в прошлом потерпела неудачу. Причины этого — низкие доходы большинства людей и сомнительная эффективность управления деньгами в негосударственных пенсионных фондах в условиях исторически высокой инфляции, считает замглавы Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. «Безусловно, низкие доходы населения препятствуют появлению пенсионных накоплений. Многим нечего копить, но главное даже не это, а то, что люди не видят в этом перспектив», — отметил Ворожцов. По его словам, общество ждет от власти концепцию новой пенсионной системы, в которой будут четко изложены все основополагающие параметры. «Кроме того, нужен прогноз эффективности деятельности пенсионных фондов, без этого накопления людям предлагать бессмысленно. Многие НПФ все последние годы показывают отрицательную доходность, то есть они потеряли часть доверенных им денег. Доходность многих НПФ была в разы меньше, чем на самых обыкновенных банковских депозитах, а ведь доход по вкладам обычно не превышает инфляцию», — добавил Ворожцов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ждет от ЦБ смягчения монетарной политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока система накопительных пенсий в России находится в процессе обсуждения, правительство кредитует критически важные в условиях антироссийских санкций проекты за счет государственных резервов и денег госкорпораций, а также рассчитывает на серьезное смягчение монетарной политики Центробанка. В первую очередь на эти цели расходуется резервный фонд кабмина, пополняемый нефтегазовыми доходами компаний-экспортеров. В последние полгода они были на историческом максимуме, следствием чего стал избыток валюты и переукрепление курса рубля, однако по поводу сохранения высоких цен и объемов продаж углеводородов в ближайшие месяцы у специалистов отрасли мнения расходятся. Согласно прогнозу аналитиков Bank of America, один из вероятных сценариев развития ситуации на мировых рынках подразумевает обрушение спроса на нефть вследствие рецессии в экономиках США и Евросоюза. При таком развитии событий цены на баррель Brent могут упасть до 75 долларов, что с учетом дисконта на российскую нефть означает для РФ цену ниже 60 долларов. Если этот сценарий реализуется, выручка экспортеров и налоговые отчисления в российский бюджет могут сократиться. Нестабильные нефтегазовые доходы не подходят на роль «длинных» денег для развития экономики, считают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин уверен, что даже при таком сценарии доходы России нельзя будет назвать низкими. «Нефть по 75 долларов — это цена прошлого года, и она не считалась низкой. Что касается дисконта на российскую нефть, то он был нужен, чтобы выбить конкурирующих поставщиков с новых для РФ азиатских рынков. Это уже произошло и сейчас дисконт снижается, он был около 30 долларов, а теперь ближе к 20 долларам. Кроме цены для бюджета важен курс доллара, если он укрепится, то бюджет получит в рублях больше. Этот сценарий Bank of America для России я бы назвал умеренно-оптимистичным», — сказал Пикин в беседе с URA.RU. Не столь позитивно относительно доходов бюджета настроен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его мнению, вероятность наступления рецессии и сжатия спроса на российские экспортные товары выглядит высокой. «С учетом скидки наша нефть в этом случае может продаваться по 50 долларов за баррель и ниже. Проблемы возникнут и с объемами сбыта, так как при низком спросе заменить российскую нефть на мировом рынке под предлогом санкций станет проще. Снижение и цены, и объема экспорта может стать двойным ударом по российской экономике. В итоге в минусе будут все страны, вопрос только в том, кто дольше продержится», — полагает Юшков. Статья по теме Путин вмешался в дискуссию о приоритетах для экономики Правительство компенсирует нехватку «длинных» денег в экономике из бюджета из-за отсутствия альтернатив, но отдельные меры поддержки, направленные на критически важные сектора экономики, не решают вопросы долгосрочного развития России, заявил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, правительственные резервы могут выступать в роли «длинных» денег временно, поскольку нефтегазовые доходы государства нестабильны и недостаточны. «Нет никаких гарантий, что Россия будет получать стабильно высокие доходы от экспорта углеводородов, особенно в случае наступления рецессии в мировой экономике и продолжения конфликта с покупателями трубопроводного газа в Европе. Если доходы от экспорта упадут, курс доллара и инфляция вырастут», — подчеркнул он. Банковские кредиты на роль «длинных» денег не подходят, поэтому ждать от ЦБ резкого снижения ключевой ставки непродуктивно, убежден экономист. «Банки при выдаче кредитов ориентируются на уровень инфляции, а она может снова начать расти даже без падения цен на углеводороды, тем более — если они упадут. Длинные и дешевые деньги — это пенсионные и страховые сбережения граждан, но для того, чтобы они инвестировались в экономику, России нужна другая пенсионная система и одобренная обществом программа долгосрочного развития страны, адекватная задачам XXI века, а не просто много квартир понастроить. И сперва она должна пройти полноценное обсуждение во власти для четкого понимания, сколько денег и на что нужно потратить. А искать „длинные“ деньги в Центробанке и в коммерческих банках — означает искать „под фонарем“, а не там, где следует», — заключил Надоршин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Финансовый блок правительства вернулся к обсуждению пенсионной реформы с целью создать систему добровольных накоплений на старость. Она нужна государству в роли «длинных» денег — дешевых долгосрочных кредитов на нужды приоритетных программ развития. Пока кабмин вынужден выдавать льготные кредиты на критически важные в условиях антироссийских санкций проекты за счет высоких нефтегазовых доходов, но долго так продолжаться не может и власть будет искать новое решение, рассказали URA.RU эксперты. О том, что пенсионная накопительная система может и должна выступать источником финансирования развития инвестиционного потенциала России, неоднократно говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В 2019 году она прямо указала на отсутствие внутренних источников «длинных» денег как на «слабое место, которое еще остается» у российской экономики. В ответ на запрос URA.RU в Центробанке добавили, что регулятор также рассматривает в качестве источников инвестиции акционерный капитал, то есть собственные средства компаний, и кредиты. «По последним доступным данным Росстата, российские предприятия в I квартале 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 7 трлн 120,6 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем за тот же период 2021 года. Многие компании также получили рекордные прибыли в 2021 году. Таким образом, частный сектор обладает существенными ресурсами для реализации инвестиционных программ. Кредит является дополнением к акционерному капиталу. Причем ключевое значение имеет длинный кредит, поскольку инвестиционные кредиты рассчитаны, как правило, на долгий срок», — пояснила пресс-служба ЦБ. Для повышения доступности долгосрочных кредитов нужна стабильно низкая инфляция, отметил представитель Центробанка. «Ведь банки закладывают инфляционную премию в стоимость заемных средств. Поэтому ставки по длинным кредитам зависят не столько от ключевой ставки на сегодняшний день, сколько от ожиданий банков, финансовых рынков, какой будет инфляция в перспективе пяти, семи и десяти лет. То есть принципиальную роль играет уверенность, что Центральный банк может поддерживать низкую и стабильную инфляцию в экономике. Ценовая стабильность является безусловным приоритетом для Банка России при проведении денежно-кредитной политики», — подчеркнул он. К текущей дефляции в Банке России относятся осторожно и в своем июньском докладе обратили внимание на рост инфляционных ожиданий среди населения. Для развития экономики благоприятен стабильно низкий уровень роста цен, а дефляция или высокая инфляция — это негативные факторы, пояснил URA.RU экономист Михаил Беляев. «Согласно общепринятой экономической теории Джона Кейнса считается, что небольшая инфляция в 2-3% выступает своего рода „смазкой“ для экономики. В этом случае потребители и бизнес понимают, что цены понемногу растут и у них есть стимул для производства и покупки товаров. А инфляционные ожидания населения — это психологический фактор, сейчас данные ЦБ означают, что основная масса потребителей готова к росту цен. Компании и торговые сети могут использовать эти ожидания, чтобы цены в самом деле повысить», — сказал эксперт. Пока ценовая стабильность в России не достигнута, решать проблему «длинных» денег в Центробанке будут совместно с Минфином, глава которого Антон Силуанов работает над законопроектом о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Общаясь в середине июня с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, Силуанов рассказал, что ведомство готовит налоговые поощрения для россиян, а в качестве еще одного стимула рассматривает государственное софинансирование отчислений. «Одним из ключевых приоритетов является задача по увеличению долгосрочных сбережений граждан, в том числе пенсионных накоплений. По поручению президента РФ прорабатывается вопрос софинансирования со стороны государства взносов граждан в долгосрочные пенсионные продукты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минфина 28 июня в ответ на вопрос о концепции появления института «длинных» денег в стране. Накопительная часть пенсии россиян остается замороженной с 2014 года, а отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Попытки мотивировать россиян делать накопления на старость путем взносов в специализированные фонды добровольно сверх обязательных отчислений в ПФР в прошлом потерпела неудачу. Причины этого — низкие доходы большинства людей и сомнительная эффективность управления деньгами в негосударственных пенсионных фондах в условиях исторически высокой инфляции, считает замглавы Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. «Безусловно, низкие доходы населения препятствуют появлению пенсионных накоплений. Многим нечего копить, но главное даже не это, а то, что люди не видят в этом перспектив», — отметил Ворожцов. По его словам, общество ждет от власти концепцию новой пенсионной системы, в которой будут четко изложены все основополагающие параметры. «Кроме того, нужен прогноз эффективности деятельности пенсионных фондов, без этого накопления людям предлагать бессмысленно. Многие НПФ все последние годы показывают отрицательную доходность, то есть они потеряли часть доверенных им денег. Доходность многих НПФ была в разы меньше, чем на самых обыкновенных банковских депозитах, а ведь доход по вкладам обычно не превышает инфляцию», — добавил Ворожцов. Пока система накопительных пенсий в России находится в процессе обсуждения, правительство кредитует критически важные в условиях антироссийских санкций проекты за счет государственных резервов и денег госкорпораций, а также рассчитывает на серьезное смягчение монетарной политики Центробанка. В первую очередь на эти цели расходуется резервный фонд кабмина, пополняемый нефтегазовыми доходами компаний-экспортеров. В последние полгода они были на историческом максимуме, следствием чего стал избыток валюты и переукрепление курса рубля, однако по поводу сохранения высоких цен и объемов продаж углеводородов в ближайшие месяцы у специалистов отрасли мнения расходятся. Согласно прогнозу аналитиков Bank of America, один из вероятных сценариев развития ситуации на мировых рынках подразумевает обрушение спроса на нефть вследствие рецессии в экономиках США и Евросоюза. При таком развитии событий цены на баррель Brent могут упасть до 75 долларов, что с учетом дисконта на российскую нефть означает для РФ цену ниже 60 долларов. Если этот сценарий реализуется, выручка экспортеров и налоговые отчисления в российский бюджет могут сократиться. Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин уверен, что даже при таком сценарии доходы России нельзя будет назвать низкими. «Нефть по 75 долларов — это цена прошлого года, и она не считалась низкой. Что касается дисконта на российскую нефть, то он был нужен, чтобы выбить конкурирующих поставщиков с новых для РФ азиатских рынков. Это уже произошло и сейчас дисконт снижается, он был около 30 долларов, а теперь ближе к 20 долларам. Кроме цены для бюджета важен курс доллара, если он укрепится, то бюджет получит в рублях больше. Этот сценарий Bank of America для России я бы назвал умеренно-оптимистичным», — сказал Пикин в беседе с URA.RU. Не столь позитивно относительно доходов бюджета настроен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его мнению, вероятность наступления рецессии и сжатия спроса на российские экспортные товары выглядит высокой. «С учетом скидки наша нефть в этом случае может продаваться по 50 долларов за баррель и ниже. Проблемы возникнут и с объемами сбыта, так как при низком спросе заменить российскую нефть на мировом рынке под предлогом санкций станет проще. Снижение и цены, и объема экспорта может стать двойным ударом по российской экономике. В итоге в минусе будут все страны, вопрос только в том, кто дольше продержится», — полагает Юшков. Правительство компенсирует нехватку «длинных» денег в экономике из бюджета из-за отсутствия альтернатив, но отдельные меры поддержки, направленные на критически важные сектора экономики, не решают вопросы долгосрочного развития России, заявил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, правительственные резервы могут выступать в роли «длинных» денег временно, поскольку нефтегазовые доходы государства нестабильны и недостаточны. «Нет никаких гарантий, что Россия будет получать стабильно высокие доходы от экспорта углеводородов, особенно в случае наступления рецессии в мировой экономике и продолжения конфликта с покупателями трубопроводного газа в Европе. Если доходы от экспорта упадут, курс доллара и инфляция вырастут», — подчеркнул он. Банковские кредиты на роль «длинных» денег не подходят, поэтому ждать от ЦБ резкого снижения ключевой ставки непродуктивно, убежден экономист. «Банки при выдаче кредитов ориентируются на уровень инфляции, а она может снова начать расти даже без падения цен на углеводороды, тем более — если они упадут. Длинные и дешевые деньги — это пенсионные и страховые сбережения граждан, но для того, чтобы они инвестировались в экономику, России нужна другая пенсионная система и одобренная обществом программа долгосрочного развития страны, адекватная задачам XXI века, а не просто много квартир понастроить. И сперва она должна пройти полноценное обсуждение во власти для четкого понимания, сколько денег и на что нужно потратить. А искать „длинные“ деньги в Центробанке и в коммерческих банках — означает искать „под фонарем“, а не там, где следует», — заключил Надоршин.