Правительство обсуждает скупку юаней и раздачу рублей

Это поможет ослабить рубль, запастись валютой и стимулировать спрос

20 июня 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Китайские юани могут заменить в резервах России доллары и евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К дискуссии во власти по монетарной и бюджетной политике подключились глава Счетной палаты Алексей Кудрин и вице-премьер Андрей Белоусов. Кудрин предложил наполнить резервы юанями через новую неподсанкционную структуру и оценил идею Минфина копить рубли. Белоусов выступил за снижение ключевой ставки ЦБ до 5% и рост бюджетных трат ради стимулирования спроса и роста доходов населения. Реализация этих инициатив приведет к ослаблению рубля, которой добивается Минэк, рассказали URA.RU эксперты. На вторые сутки после окончания богатого на дискуссии между Минэком, ЦБ и Минфином Петербургского международного экономического форума, ТАСС и «Интерфакс» опубликовали интервью с Алексеем Кудриным и Андреем Белоусовым, которые высказались по тем же вопросам монетарной и бюджетной политики, что обсуждались на ПМЭФ. Речь идет о пересмотре работы бюджетного правила, наполнении Фонда национального благосостояния (ФНБ), темпах снижения ключевой ставки Центробанка, борьбе с излишним укреплением рубля, а также о мерах поддержки потребительского спроса и стимулирования экономического роста. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил наполнить резервы России юанями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кудрин выразил уверенность, что экономика России остается рыночной и нуждается в валютных резервах, которые следует накапливать в периоды высоких цен на углеводороды и расходовать, когда доходы от экспорта нефти и газ падают, чтобы сгладить колебания курса рубля. Поскольку из-за санкций ЦБ и Минфин больше не могут скупать и хранить резервные валюты недружественных стран, глава Счетной палаты посоветовал наполнять ФНБ юанями и другими внешними активами, но только не рублями, как предлагает глава Минфина Антон Силуанов. «Активы должны быть принципиально внешними», — подчеркнул Кудрин. Заниматься покупкой этих активов в ФНБ, по его словам, может специальное агентство, на которое не распространяются санкции. Белоусов тоже высказался о бюджетном правиле с точки зрения его влияния на курс. Вице-премьер назвал оптимальным доллар в диапазоне 70-80 рублей и призвал решить проблему излишне крепкого рубля «как можно быстрее». Для этого в России может начать проводиться политика таргетирования курса национальной валюты. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — сообщил он. При этом во время ПМЭФ и ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отстаивала политику плавающего курса рубля, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 20 июня, отказался оценивать разговоры на эту тему. «Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — сказал Песков. Вице-премьер Андрей Белоусов видит оптимальным размер ключевой ставки на уровне 5-6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развивая свою мысль об оптимальной в текущих условиях монетарной политике, Белоусов назвал главной ее целью создание условий для инвестиций, увеличения внутреннего спроса и роста производства ради экономического роста. От того, каким будет развитие экономики, зависит решение вопросов бедности, демографии, качественного здравоохранения, качественного образования, дорог, экологии, жилья и роста доходов граждан, заметил вице-премьер, выразив надежду, что текущие прогнозы Минэкономразвития и ЦБ о падении ВВП РФ в 2022 году в диапазоне от 7,8% до 10% не сбудутся, и в реальности падение составит не более 3-5%. Ключевая ставка при таком сценарии, по его словам, должна быть «где-то на уровне 5-6%». В текущей ситуации влияние ключевой ставки на курс рубля невелико и единственной действенной мерой является покупка юаней или других валют дружественных стран, сказал в беседе с URA.RU независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. «В целом юань стабилен, но стратегические вложения в него рискованны, так как Китай — это экспортоориентированная экономика, этой стране выгоден слабый курс юаня и его периодически ослабляют директивно. Идея Кудрина о валютном стабилизационном фонде ради снижения зависимости от цен на энергоносители хорошо работает в условиях открытой экономики, но сейчас условия другие. Отложить деньги в ФНБ означает потратить их потом, а серьезные вызовы перед экономикой стоят именно сегодня», — заявил эксперт. В правительстве хотят видеть курс 70-80 рублей за доллар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Меры по стимулированию внутреннего спроса, о которых говорит Белоусов, сводятся либо к удешевлению кредитов путем снижения ставок, либо к раздаче денег населению через разовые или регулярные выплаты, однако это чревато ростом цен, добавил Хромов. «Можно и просто так денег населению раздать, как в США и Европе во время ковида, но любое стимулирование спроса несет в себе риск инфляции. Чтобы снизить этот риск, следует избранно поддерживать только критически важные отрасли», — отметил он. Формировать валютные резервы только в юанях может быть опасно, поскольку ставит Россию в зависимость от политики другой страны, отметил ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Китай не так уж и надежен, там может смениться политическое руководство и тогда поменяется курс, Пекин может присоединиться к санкциям. Зато крепкий рубль оказывает поддержку импортерам, а дешевый импорт способен сбить инфляцию. Если для восстановления импорта не хватает потребительского спроса — можно просто раздать людям денег через повышение пенсий и зарплат бюджетникам. Риски инфляции при таком подходе действительно есть, но это уже вопрос приоритетов — что для правительства важнее. Сейчас у нас пятую неделю подряд дефляция, и для такого положения дел монетарная политика ЦБ излишне жесткая», — сказал аналитик в беседе с URA.RU. Приток валюты от экспорта газа и нефти — главная причина высокого курса рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По мнению Голубовского, быстро вернуть курс доллара на уровень 70 рублей и выше способно газовое эмбарго против недружественных стран, однако подобные шаги лежат за пределами компетенции кабмина. «Мы сейчас поставляем наши ресурсы в обмен на цифры на валютных счетах, а товары на эти цифры купить не можем. Если поставки в Европу сократить или запретить вовсе, валюты станет меньше и курс рубля ослабнет. Ослаблять курс другим путем — значит действовать в интересах экспортеров. Но лучше бы импортеры нашли лазейки для поставок востребованных товаров и ослабили курс рубля естественным образом — за счет роста спроса на валюту. То же самое касается накопления валютных резервов в юанях или индийских рупиях — это в текущей ситуации зарывание денег в землю. Для экономического роста нужно не курсом манипулировать, а восстанавливать логистические потоки, закупать оборудование, в том числе за счет льготных кредитов от правительства, развивать производство и стимулировать спрос», — добавил он. Источник близкий к Центробанку, напомнил URA.RU, что споры между финансовым и экономическим блоком правительства — это традиционное явление, и подчеркнул, что политика государства должна вырабатываться в результате конкуренции ведомств. «Жесткая финансовая дисциплина против наращивания расходов ради экономического роста — это здоровый подход, даже в СССР был определенный конфликт между Госпланом и Госбанком. В итоге выиграл Госплан и закончилось это крахом бюджетной политики — высокая инфляция привела к потере доверия к рублю со стороны населения. Так что в этих спорах нет ничего плохого, главное, чтобы ни одна из двух групп влияния в итоге окончательно не победила», — заключил собеседник агентства. Статья по теме Путин вмешался в дискуссию о приоритетах для экономики В пресс-службе Минэкономразвития и Центробанка не ответили на запрос редакции URA.RU. В пресс-службе Минфина на вопрос URA.RU о предложениях Кудрина ответили, что новая конструкция бюджетных правил «прорабатывается и обсуждается на площадке правительства РФ, потому говорить о четких параметрах, в том числе касающихся пополнения Фонда национального благосостояния, пока преждевременно». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

К дискуссии во власти по монетарной и бюджетной политике подключились глава Счетной палаты Алексей Кудрин и вице-премьер Андрей Белоусов. Кудрин предложил наполнить резервы юанями через новую неподсанкционную структуру и оценил идею Минфина копить рубли. Белоусов выступил за снижение ключевой ставки ЦБ до 5% и рост бюджетных трат ради стимулирования спроса и роста доходов населения. Реализация этих инициатив приведет к ослаблению рубля, которой добивается Минэк, рассказали URA.RU эксперты. На вторые сутки после окончания богатого на дискуссии между Минэком, ЦБ и Минфином Петербургского международного экономического форума, ТАСС и «Интерфакс» опубликовали интервью с Алексеем Кудриным и Андреем Белоусовым, которые высказались по тем же вопросам монетарной и бюджетной политики, что обсуждались на ПМЭФ. Речь идет о пересмотре работы бюджетного правила, наполнении Фонда национального благосостояния (ФНБ), темпах снижения ключевой ставки Центробанка, борьбе с излишним укреплением рубля, а также о мерах поддержки потребительского спроса и стимулирования экономического роста. Кудрин выразил уверенность, что экономика России остается рыночной и нуждается в валютных резервах, которые следует накапливать в периоды высоких цен на углеводороды и расходовать, когда доходы от экспорта нефти и газ падают, чтобы сгладить колебания курса рубля. Поскольку из-за санкций ЦБ и Минфин больше не могут скупать и хранить резервные валюты недружественных стран, глава Счетной палаты посоветовал наполнять ФНБ юанями и другими внешними активами, но только не рублями, как предлагает глава Минфина Антон Силуанов. «Активы должны быть принципиально внешними», — подчеркнул Кудрин. Заниматься покупкой этих активов в ФНБ, по его словам, может специальное агентство, на которое не распространяются санкции. Белоусов тоже высказался о бюджетном правиле с точки зрения его влияния на курс. Вице-премьер назвал оптимальным доллар в диапазоне 70-80 рублей и призвал решить проблему излишне крепкого рубля «как можно быстрее». Для этого в России может начать проводиться политика таргетирования курса национальной валюты. «Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах», — сообщил он. При этом во время ПМЭФ и ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отстаивала политику плавающего курса рубля, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 20 июня, отказался оценивать разговоры на эту тему. «Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — сказал Песков. Развивая свою мысль об оптимальной в текущих условиях монетарной политике, Белоусов назвал главной ее целью создание условий для инвестиций, увеличения внутреннего спроса и роста производства ради экономического роста. От того, каким будет развитие экономики, зависит решение вопросов бедности, демографии, качественного здравоохранения, качественного образования, дорог, экологии, жилья и роста доходов граждан, заметил вице-премьер, выразив надежду, что текущие прогнозы Минэкономразвития и ЦБ о падении ВВП РФ в 2022 году в диапазоне от 7,8% до 10% не сбудутся, и в реальности падение составит не более 3-5%. Ключевая ставка при таком сценарии, по его словам, должна быть «где-то на уровне 5-6%». В текущей ситуации влияние ключевой ставки на курс рубля невелико и единственной действенной мерой является покупка юаней или других валют дружественных стран, сказал в беседе с URA.RU независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. «В целом юань стабилен, но стратегические вложения в него рискованны, так как Китай — это экспортоориентированная экономика, этой стране выгоден слабый курс юаня и его периодически ослабляют директивно. Идея Кудрина о валютном стабилизационном фонде ради снижения зависимости от цен на энергоносители хорошо работает в условиях открытой экономики, но сейчас условия другие. Отложить деньги в ФНБ означает потратить их потом, а серьезные вызовы перед экономикой стоят именно сегодня», — заявил эксперт. Меры по стимулированию внутреннего спроса, о которых говорит Белоусов, сводятся либо к удешевлению кредитов путем снижения ставок, либо к раздаче денег населению через разовые или регулярные выплаты, однако это чревато ростом цен, добавил Хромов. «Можно и просто так денег населению раздать, как в США и Европе во время ковида, но любое стимулирование спроса несет в себе риск инфляции. Чтобы снизить этот риск, следует избранно поддерживать только критически важные отрасли», — отметил он. Формировать валютные резервы только в юанях может быть опасно, поскольку ставит Россию в зависимость от политики другой страны, отметил ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Китай не так уж и надежен, там может смениться политическое руководство и тогда поменяется курс, Пекин может присоединиться к санкциям. Зато крепкий рубль оказывает поддержку импортерам, а дешевый импорт способен сбить инфляцию. Если для восстановления импорта не хватает потребительского спроса — можно просто раздать людям денег через повышение пенсий и зарплат бюджетникам. Риски инфляции при таком подходе действительно есть, но это уже вопрос приоритетов — что для правительства важнее. Сейчас у нас пятую неделю подряд дефляция, и для такого положения дел монетарная политика ЦБ излишне жесткая», — сказал аналитик в беседе с URA.RU. По мнению Голубовского, быстро вернуть курс доллара на уровень 70 рублей и выше способно газовое эмбарго против недружественных стран, однако подобные шаги лежат за пределами компетенции кабмина. «Мы сейчас поставляем наши ресурсы в обмен на цифры на валютных счетах, а товары на эти цифры купить не можем. Если поставки в Европу сократить или запретить вовсе, валюты станет меньше и курс рубля ослабнет. Ослаблять курс другим путем — значит действовать в интересах экспортеров. Но лучше бы импортеры нашли лазейки для поставок востребованных товаров и ослабили курс рубля естественным образом — за счет роста спроса на валюту. То же самое касается накопления валютных резервов в юанях или индийских рупиях — это в текущей ситуации зарывание денег в землю. Для экономического роста нужно не курсом манипулировать, а восстанавливать логистические потоки, закупать оборудование, в том числе за счет льготных кредитов от правительства, развивать производство и стимулировать спрос», — добавил он. Источник близкий к Центробанку, напомнил URA.RU, что споры между финансовым и экономическим блоком правительства — это традиционное явление, и подчеркнул, что политика государства должна вырабатываться в результате конкуренции ведомств. «Жесткая финансовая дисциплина против наращивания расходов ради экономического роста — это здоровый подход, даже в СССР был определенный конфликт между Госпланом и Госбанком. В итоге выиграл Госплан и закончилось это крахом бюджетной политики — высокая инфляция привела к потере доверия к рублю со стороны населения. Так что в этих спорах нет ничего плохого, главное, чтобы ни одна из двух групп влияния в итоге окончательно не победила», — заключил собеседник агентства. В пресс-службе Минэкономразвития и Центробанка не ответили на запрос редакции URA.RU. В пресс-службе Минфина на вопрос URA.RU о предложениях Кудрина ответили, что новая конструкция бюджетных правил «прорабатывается и обсуждается на площадке правительства РФ, потому говорить о четких параметрах, в том числе касающихся пополнения Фонда национального благосостояния, пока преждевременно».