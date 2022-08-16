Разработки ученых из ХМАО увеличат добычу нефти

Ученые СурГУ увеличат добычу нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученые Сургутского государственного университета работают над общим стратегическим проектом «Цифра нефти», который включает в себя ряд разработок, направленных на решение проблем нефтяников. Проект также направлен на улучшение образования и сотрудничество с вузами Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

«Цель проекта — это разработка и трансфер прорывных технологий в области геологоразведки, бурения и добычи нефти, а также подготовка исследовательских и инженерных кадров. Разработки являются помощью для нефтегазового добывающего кластера в сетевой интеграции научно-производственной кооперации с ведущими российскими и зарубежными партнерами. Он направлен на решение самых актуальных проблем нефтяников», — рассказала представитель научного проекта Екатерина Морницина.

Исследования ученых СурГУ направлены на увеличение эффективности добычи нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одной из ветвей проекта является исследование добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири. В рамках проекта планируется создать к декабрю 2023 года базы химических и геохимических данных на основе комплексных лабораторных исследований пород. «Это позволит получить новые химические методы снижения и предотвращения осложнений при добыче нефти трудно-извлекаемых запасов Западной Сибири», — сказали в вузе. По итогу, это должно привести к снижению затрат на бурение сложнопостроенных залежей. Также по результатам исследования планируется создать ряд рекомендаций по использованию новых рецептур технологических жидкостей, используемых для повышения эффективности добычи запасов нефти

На базе СурГУ специалисты работают над созданием виртуального полигона для разработки и отладки программного обеспечения автоматических систем управления и контроля процессом гидроразрыва пласта. «Создание такого программного обеспечения позволит осуществлять полное автоматическое управление с передачей данных, с учетом физико-химических свойств, в режиме реального времени. Виртуальные испытания позволят подобрать нужную рецептуру для буровых растворов», — сказали в вузе.

В проект «Цифра нефти» входит порядка восьми направлений исследования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Помимо перечисленных исследований в рамках проекта ведется еще ряд разработок, направленных на повышения нефтеотдачи пластов. Ученые работают над улучшением тяговой цепи механизма подачи гибкой трубы колтюбинговой установки, стараясь увеличить срок работы механизма. Ведутся комплексные геохимические исследования, разрабатываются цифровые технологии, направленные на повышение эффективности бурения при разработке низкопроницаемых и нетрадиционных коллекторов.

Проектом «Цифра нефти» также предусмотрено повышение квалификации кадров при помощи открытия новых образовательных программ на базе СурГУ. Изменение образовательного процесса происходит совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Казанским федеральным университетом, Сколковским институтом науки и технологий, а также Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина. Планируется, что в год обучение по новым программам сможет проходить не менее 100 человек.

Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.